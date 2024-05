Héctor Acuña Peralta, congresista de la República por La Libertad, y propietario de un colegio privado que es blanco de los extorsionadores, dijo estar en desacuerdo con una ampliación del estado de emergencia por inseguridad ciudadana en Trujillo si esta continúa desarrollándose tal como sucede ahora.

A lo que se refiere el legislador es que, desde su punto de vista, las declaratorias de emergencia no tienen los resultados esperados, debido a que “los ministros solo vienen a Trujillo a pasear y no convocan a verdaderas mesas técnicas de trabajo”.

“Yo he estado pensando y creo que los motivos del por qué no funcionan estos estados de emergencia es porque se están haciendo a medias. Hay que hacer una convocatoria amplia y no como ahora que solo entre ellos se encierran, hacen sus diagnósticos y todo es muy cerrado. No hacen participar a todas las autoridades ni representantes de la sociedad civil, quienes también pueden aportar soluciones al problema”, manifestó

Ejército

El parlamentario dijo también que se le debe dar mayor participación al Ejército en Trujillo, para que participe en los diferentes operativos.

“Nos estamos olvidando que tenemos Fuerzas Armadas. Dicen que no están preparados para salir a apoyar en la seguridad ciudadana y yo creo que eso es solo una excusa”, comentó.

No es momento de salir

El congresista liberteño cuestionó a su hermano César Acuña Peralta, gobernador de La Libertad, por solicitar licencia y ausentarse de la región en esta época de crisis.

“Creo que hay que independizar la parte pública y la parte de familia. Creo que no es el momento para que salga fuera del país. Mejor ya no opino y ustedes (periodistas) saquen sus propias conclusiones”, acotó.

