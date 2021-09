A través de su Twitter, la conocida abogada Geidy Meléndez denunció que el congresista Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado) la agredió verbalmente en una reunión oficial y formal dentro de las instalaciones de EsSalud.

“Acabo de ser víctima de la patanería de Héctor Valer. Me ha insultado y maltratado por ser proactiva y diligente. Presentaré mi denuncia ante la Comisión de Ética”, denunció la letrada desde su red social.

Correo se contactó con la aludida abogada, quien nos señaló que el legislador de un momento a otro se exaltó y la amenazó: “Le voy a decir al presidente (de Essalud) que te bote”, en medio de un intercambio de ideas que sostenían por temas referidos al cobro de deuda social de EsSalud.

“Me faltó el respeto y me agredió verbalmente. Me dijo en reiteradas oportunidades, alzando la voz pretendiendo intimidarme, que iba a decirle al presidente (de Essalud) que me bote; que él era el congresista y yo no iba a enseñarle como cumplir su labor; entre otras cosas que detallaré ante las instancias correspondientes”, sostuvo a este medio.

En esa línea, sostuvo que la amenaza contra ella implicaría un “presunto tráfico de influencias” que el parlamentario amenazó con ejercer para perjudicarla.

Asimismo, mencionó que Valer le profirió otras frases discriminatorias contra ella gritándola sin ningún motivo.

“Su reacción inconcebible e injustificada se debió a que yo le hice fundamentadas sugerencias respecto a los procedimientos más eficientes y transparentes para apoyar a la institución aseguradora. No acepta que una mujer conozca bien la mecánica parlamentaria y luego de preguntarme para ilustrarlo explota sin motivo”, manifestó.

Tras enterarse que no es la primera vez que el congresista Héctor Valer se ve envuelto en una denuncia de este tipo; que la anterior ha sido contra una congresista en el debate del pleno del Congreso de la República; hecho que también le valió una denuncia. La abogada concluyó: “Pues la conducta reincidente de agresión y violencia deberá ser valorada por la Comisión de Ética al momento de imponerle una justa sanción” precisando que seguirá adelante con su denuncia para que este tipo de abusos no queden impunes.

Correo se contactó con el parlamentario para conocer su versión de los hechos y admitió que participó en una reunión con funcionarios de Essalud y la letrada, pero dijo que no sabía quién era.

“En ningún momento creo que le he faltado el respeto. Estoy soportando golpes, estoy siendo denunciado por los que no simpatizan y discrepan conmigo (...) voy a ordenar a mis abogados tomar inicien un proceso penal por injurias”, alegó el legislador en su defensa.