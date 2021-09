El congresista de la bancada Somos Perú-Partido Morado, Héctor Valer, señaló que el incidente ocurrido ayer en la Comisión Agraria se produjo debido a que le resultó indignante que un hombre, el legislador de Fuerza Popular Héctor Ventura, defendiera a la titular del grupo de trabajo, Leslie Olivos, de la misma bancada.

En declaraciones a la prensa señaló que solo debe pedir perdón a Ventura por haber afirmado que debe ponerse una “falda”, dado que el congresista Ventura “no pertenece al movimiento LGTBI”. Según explicó Valer, sus afirmaciones no ofenden a los integrantes de este grupo pues “a veces usan falda y a veces pantalón”.

“Las mujeres no necesitan que un varón las defienda, las mujeres solas se pueden defender, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia. Las mujeres son valientes, tienen coraje, hoy han conseguido sus derechos, solas, combatiendo, y no necesitan que un varón las defienda”, refirió.

DECLARACIONES A LA PRENSA

“Si mi posición de que la falda la usan las damas y los pantalones los varones podría ofender al movimiento LGTBI, yo creo que no porque ellos a veces usan falda y a veces usan pantalón. Yo soy tolerante como el papa Francisco, él ha dicho que los militantes LGBI son seres humanos y yo sigo los pasos del papa Francisco”, agregó.

“En ese momento [del incidente] el congresista dijo ‘más respeto tratándose de una mujer’, eso me indignó. Porque una mujer necesita que nadie la defienda. Entonces, frente a ello, ahora tengo que pedirle perdón al congresista Ventura por esa supuesta agresión al haberle dicho que se ponga una falda porque él no es militante del LGTBI, el no puede usar falda porque el es varón ”, aseveró a los medios.

MÁS SOBRE EL TEMA | Héctor Valer al congresista José Ventura: “Que se ponga una falda” por defender a una mujer

El incidente

La tarde de ayer, Valer cuestionó que la titular de la mencionada comisión no le diera la palabra durante la sesión de este miércoles e incluso afirmó que ella “no es la dueña” de la comisión.

“Señora presidenta (de la Comisión Agraria), nadie tiene la computadora que ustedes tiene, entonces permítame interrumpir, porque usted dirige la comisión, pero usted no es la dueña”, sostuvo Valer.

Ante ello, Ventura salió en defensa de Leslie Olivos: “Merecemos respeto en esta mesa, mejor aún si se trata de una dama que está conduciendo esta comisión con toda la voluntad posible”.

“Todos meremos respeto. El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda, entonces”, dijo Valer en respuesta a Ventura.