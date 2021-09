La congresista y presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos (Fuerza Popular), quien fue agredida verbalmente por el legislador Héctor Valer, conversó con Correo y señaló que su colega aún no ha pedido disculpas.

Cabe recordar que Valer interrumpió ayer la sesión de la Comisión Agraria y ofendió a Olivos, quien fue defendida por su colega José Ventura, pero también fue agredido.

“El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda, entonces”, dijo Valer a su colega Ventura.

EVALÚA PRESENTA DENUNCIA CONTRA HÉCTOR VALER

Al respecto, Olivos nos comentó que evalúa presenta una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria, que podría sancionar al legislador Héctor Valer.

“El congresista Héctor Valer aún no ha pedido disculpas y evalúo denunciarlo ante la Comisión de Ética del Congreso. Su agresión no solo ha sido contra mi, sino contra mi colega José Ventura y no podemos normalizar este tipo de situaciones en en Legislativo”, declaró la parlamentaria de Fuerza Popular.

