El congresista Héctor Valer adelantó que otorgará su respaldo al gabinete encabezado por Denisse Miralles en el próximo voto de confianza del miércoles 18 de marzo. El legislador de Somos Perú emitió su postura luego de que la premier se reuniera con su bancada en el Congreso como parte de la ronda de diálogo que sostiene con los distintos grupos parlamentarios.

Valer precisó que encontraron a Miralles firme en su decisión de presentarse ante el pleno y sin intención de dar marcha atrás. El congresista subrayó que la premier transmitió convicción durante el encuentro y que no hubo ningún comentario respecto a un eventual cambio en la jefatura del gabinete.

“La hemos encontrado a la presidenta del Consejo de Ministros muy convencida en su decisión como premier y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es alcanzar nuestras propuestas cada uno de los congresistas que hemos asistido y desde luego nos ha convencido de que una ministra una ex ministra de economía que ahora esté al frente de la presidencia del Consejo de Ministros”, declaró ante la prensa.

Valer destacó el perfil económico de Miralles y resaltó su capacidad para gestionar la coyuntura actual. El legislador remarcó que contar con una exministra de Economía al frente del Consejo de Ministros representa una garantía en un momento en que el país enfrenta simultáneamente los estragos del fenómeno del Niño sobre la infraestructura vial, los cultivos y la canasta básica familiar, además de la volatilidad del precio del petróleo vinculada al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Valer también valoró el plan económico que Miralles expuso durante las tres horas que duró la sesión con los congresistas asistentes. La premier les presentó una hoja de ruta centrada en el destrabe de más de dos mil proyectos de inversión con financiamiento ya comprometido del erario nacional, que requieren recursos complementarios para avanzar, los cuales serían canalizados a través de créditos suplementarios priorizando la culminación de obras pequeñas en los gobiernos locales sobre grandes compromisos de gasto nuevo.

El congresista también se pronunció sobre la posibilidad de que el Ejecutivo optara por cambiar a la premier antes del pleno como estrategia para mejorar sus posibilidades. Sobre ese escenario, Valer advirtió que esa salida generaría inestabilidad tanto a nivel nacional como internacional, y que por eso no era una opción conveniente.

“Yo creo que no, porque es una forma de generar inestabilidad a nivel nacional e internacional”, indicó.

Finalmente, el legislador indicó que la situación del país merece apostar por la gobernabilidad y que en ese sentido dará su voto de confianza al gabinete Miralles.

Así va el tablero

El gabinete Miralles llega al pleno del 18 de marzo con al menos 57 votos en contra ya identificados. Entre los partidos que expresaron su rechazo se encuentran Renovación Popular, Avanza País, el Bloque Democrático y Fuerza Popular, mientras que Podemos Perú condicionó su respaldo a garantías sobre la no privatización de Petroperú.

Mientras que por el lado de Alianza para el Progreso no se han expresado cuestionamientos hacia el gabinete. Según la congresista Lady Camones, la bancada se reunió con la premier y se le pidió soluciones rápidas a los problemas más importantes que afronta el país. Otros partidos como Somos Perú y Honor y Democracia mostraron apertura a escuchar antes de decidir. De consolidarse ese respaldo, el gabinete alcanzaría un total de 32 votos a favor, cifra aún insuficiente para asegurar la investidura.

Acción Popular, Perú Libre y la Bancada Socialista aún no han definido su postura, y de volcarse al rechazo el bloque opositor escalaría a 62 votos. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que la sesión se mantiene para este miércoles 18 de marzo.