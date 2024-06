El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, respaldó la importancia de las investigaciones a supuestos fraudes electorales y actos de corrupción.

El legislador se refirió a las declaraciones de Salatiel Marrufo, que implicó a la presidenta Dina Boluarte y a varios funcionarios, en un presunto fraude electoral en las elecciones del 2021.

“A Salatiel Marrufo no le conviene mentir al Ministerio Público. No podemos permitir que en 2026 ganen las elecciones de manera fraudulenta porque si no cada impresentable se va a presentar”, declaró para Canal N.

Asimismo, Ventura criticó la falta de acción de la comisión de fiscalización en el pasado, indicando que, aunque recibieron denuncias de posibles fraudes, no profundizaron en estos temas.

Además, el parlamentario resalta que se deberían enfocar en sospechas graves y que el Ministerio Público tiene que recabar elementos de convicción para perseguir los delitos.

Por otro lado, Héctor Ventura mostró su preocupación en caso sucedan fraudes o errores en las elecciones del 2026.

“Exigimos que se inicien las investigaciones e indagaciones preliminares para ver si lo dicho por Salatiel Marrufo, Villaverde y otros colaboradores eficaces sea cierto o no”, expresó.

Pese a las críticas, Ventura afirma que su partido aceptó los resultados de las elecciones pasadas, no obstante, se debe investigar para que las futuras elecciones sean transparentes.

“No podemos que cualquier impresentable hoy sea candidato y gane las elecciones de manera fraudulenta. Las próximas elecciones sean totalmente limpias e imparciales por el bien de todo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR