Henry Shimabukuru se hizo conocido por ser el financista de la campaña de la expresidente Dina Boluarte, pero también por ser asesor en la sombra del expresidente Pedro Castillo.

En algún momento, deslizó la idea de ser candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, será precandidato al Senado con el número 5 por el Partido Cívico Obras que lidera Ricardo Belmont.

De acuerdo con información confirmada por Correo, el exasesor en la sombra ya recorre diferentes zonas del Perú para realizar una campaña.

Incluso, a fines de octubre, estuvo junto a Ricardo Belmont en Juliaca, Puno.

Belmont con Shimabukuro en campaña en Juliaca, Puno.

HISTORIAL

Henry Shimabukuru es investigado por el caso “Gabinete en la sombra” del expresidente Pedro Castillo y por los presuntos aportes ilegales a la campaña de Perú Libre.

Incluso, en noviembre de 2023, estuvo detenido y se dictó prisión preventiva en su contra, pero dicha medida fue revocada en una segunda instancia.

De acuerdo con información revisada por Correo, Shimabakuru Guevara viajó al interior del país en aviones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) al menos 25 veces en lo que va del 2022.

De esas oportunidades, en 24 ocasiones viajó en el avión presidencial junto a Castillo Terrones como parte de la comitiva, solo en una ocasión retornó con otro grupo en una aeronave del Estado.