Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo, reveló esta noche en Panorama, que Dina Boluarte no estuvo en el condominio Mikonos el 24 de febrero, pero se dirigió a la urbanización Rosario de Asia, utilizando una ruta marginal para evitar los controles policiales de la Panamericana Sur.

De acuerdo con Shimabukuro, tal como lo mencionó el presidente del condominio Mikonos ante la comisión de Fiscalización del Congreso, la presidenta nunca ingresó, pero el exasesor contó que sí estuvo en las inmediaciones de dicho lugar, desde donde “eligió una ruta marginal o la ruta de los trabajadores hacia el balneario Rosario de Asia”.

De acuerdo con las declaraciones de Henry Shimabukuro, un agente de la DNI habría detectado los pasos de la jefa de Estado. “Un lugareño le dijo (al agente de la DINI) que vio a la presidenta entregando un sobre a una persona”, sostuvo el exasesor de Castillo Terrones.

Asimismo, manifestó que muchos agentes dejaron de laborar en la DINI y que estuvieron tras el rastro del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Presidenta Dina Boluarte envió carta notarial a Henry Shimabukuro

La presidenta Dina Boluarte envió una carta notarial a Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo, para que se retracte en sus declaraciones. En días anteriores, señaló que la mandataria habría recibido un vestido como regalo por parte de Andrés Hurtado.

En la carta Dina Boluarte indica que que el exasesor de Pedro Castillo tiene 48 horas para rectificarse por lo que dijo en un programa de ATV.

La mandataria negó haber recibido algún obsequio por parte del excómico. “En relación a lo afirmado por su persona en el citado programa televisivo, niego categóricamente que Andrés Hurtado Grados me haya obsequiado el traje con el que asumí el cargo de presidenta del Perú, así como niego también que dicha persona me haya entregado en calidad de donación o préstamo cualquier otro objeto como relojes, pulseras o cadenas, etc, que usted irresponsablemente y tendenciosamente sugiere”, se lee.

Como se sabe, Shimabukuro declaró a un programa periodístico de ATV que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, habría regalado a Dina Boluarte el vestido con el cual juró en el cargo de presidenta en 2022.