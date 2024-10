La presidenta Dina Boluarte envió una carta notarial a Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo, para que se retracte en sus declaraciones. En días anteriores, señaló que la mandataria habría recibido un vestido como regalo por parte de Andrés Hurtado.

En la carta Dina Boluarte indica que que el exasesor de Pedro Castillo tiene 48 horas para rectificarse por lo que dijo en un programa de ATV.

La mandataria negó haber recibido algún obsequio por parte del excómico. “En relación a lo afirmado por su persona en el citado programa televisivo, niego categóricamente que Andrés Hurtado Grados me haya obsequiado el traje con el que asumí el cargo de presidenta del Perú, así como niego también que dicha persona me haya entregado en calidad de donación o préstamo cualquier otro objeto como relojes, pulseras o cadenas, etc, que usted irresponsablemente y tendenciosamente sugiere”, se lee.

Como se sabe, Shimabukuro declaró a un programa periodístico de ATV que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, habría regalado a Dina Boluarte el vestido con el cual juró en el cargo de presidenta en 2022.

Henry Shimabukuro.

