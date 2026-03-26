Durante el tercer día del debate presidencial, el candidato Herbert Caller, representante del Partido Patriótico del Perú, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con la escasez de agua y la infraestructura hídrica ante los efectos del cambio climático.

La consulta fue formulada por una ciudadana del distrito de San Juan de Lurigancho, quien preguntó qué proyectos ejecutaría para evitar una crisis hídrica y alimentaria en el país hacia el año 2030.

“¿Para el 2030 el Perú podría enfrentar una escasez crítica de agua debido al cambio climático? Usted, como presidente, ¿qué proyectos específicos de infraestructura hídrica ejecutará para asegurar el abastecimiento de agua?”, planteó la ciudadana durante el segmento.

Caller menciona proyecto Chinecas como prioridad hídrica

En su respuesta, Herbert Caller destacó la importancia de ejecutar proyectos hidráulicos pendientes en distintas regiones del país.

“El río Santa se encuentra en la región Áncash que tiene 20 provincias, sin embargo, el proyecto Chinecas todavía no se hace realidad. El Partido Patriótico lo va a hacer”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, sostuvo que su experiencia recorriendo diversas regiones le permitió identificar problemas relacionados con la infraestructura hídrica.

“Es muy importante tener experiencia… haber recorrido 9 años el Perú me ha permitido estar a 30 metros de las compuertas del río Santa”, expresó al referirse al sistema de distribución del agua en el norte del país.

Cuestiona gasto público y propone reducir planillas estatales

Durante su intervención, el candidato también vinculó la ejecución de proyectos de infraestructura con la administración del gasto público.

“Vamos a disminuir drástica las planillas doradas de tanto funcionario incompetente”, señaló.

Caller indicó que gran parte del presupuesto nacional se destina al pago de personal estatal.

“El Perú tiene un presupuesto asignado de 257 000 millones de soles… y el 65% se va para pagar a tanto funcionario incompetente”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia del potencial hídrico nacional y su relación con la generación energética.

“El Perú tiene una gran potencia hídrica… un gran porcentaje de la energía viene por cinco hidroeléctricas”, sostuvo.

Destaca importancia del agua para la producción y el desarrollo

El candidato señaló que el aprovechamiento de los recursos hídricos es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola del país.

“Por eso deben votar por el Partido Patriótico del Perú… acá hay que meter golpe al funcionario que no trabaje bien y botarlo del sistema”, expresó al cierre de su intervención.

El bloque de preguntas ciudadanas incluyó temas relacionados con cambio climático y abastecimiento de agua, considerados entre los desafíos estratégicos para el país en los próximos años.