El ministro de Salud, Hernando Cevallos, habló de la importancia de trabajar en conjunto escuchando las críticas hacia el Ejecutivo como parte del “juego democrático”, pero sin que la oposición caiga en la búsqueda de generar ingobernabilidad.

“Efectivamente hay críticas que merecen ser atendidas y deben ser conversadas. No debe enojarse el Ejecutivo porque dicen que esto no me parece bien, que esta decisión que ha tomado me parece que no es correcta, porque es parte del juego democrático”, dijo en una entrevista a Exitosa esta mañana.

El titular de Salud señaló que habrá discusiones y peleas pero que tanto el Ejecutivo como la oposición “tenemos que sumar”.

“Lo que hay que evitar, y esto es un mensaje para la oposición, es que esto apunte a generar ingobernabilidad. No me gusta el gobierno, entonces todo lo que hace y dice lo critico, tratando de bloquear cualquier acción de gobierno que se pueda hacer. Es el último escenarios que tenemos que evitar”, manifestó el ministro.

Hernando Cevallos destacó cómo, a cargo del Ministerio de Salud, ha decidido mantener a todo el equipo que recibió de la gestión anterior.

“Hay que sumar todos, se tienen que acabar las diferencias. En el Minsa hemos tomado la decisión que todo el equipo se quede, nadie se va. Necesitamos su experiencia, sus opiniones, sus datos y los que vienen van a ir a sumar, no a disputarse espacios. No vamos a entrar en esas pequeñeces, esa mezquindad”, aseguró.

En esa línea, aseguró que desde su sector buscarán crear los equipos más eficientes, técnicos y honestos, “sean de Perú Libre o sean de cualquier otro partido”.

