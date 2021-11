El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que el pedido para promover una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por parte de Patricia Chirinos (Avanza País) es parte de las acciones que toman desde un sector que no reconoce que perdió las elecciones.

“Creo que hay sectores de la derecha que no quieren reconocer que perdieron las elecciones, que no quieren respetar que ganó un programa, por más o menos votos, pero ganó, y que lo lleva adelante el presidente Pedro Castillo”, dijo en declaraciones a TV Perú.

Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Avanza País, pidió ante el pleno del Congreso la mañana del jueves 18 de noviembre que otros congresistas firmen la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo.

“Con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora.

El ministro Cevallos resaltó que, en democracia, puede que guste o no el presidente Pedro Castillo pero que su elección debe ser respetada por ser la decisión de la mayoría.

“Algunos sectores entienden que como no ganó el que yo quería, hay que obstruir la gestión del que ganó. Me parece que es un error porque lo que el país quiere es que entre Ejecutivo y Legislativo haya un clima de convivencia, de crítica sana, de crítica para avanzar y no solo de crítica, sino también de respaldo y eso es lo que necesitamos en el país”, comentó.

Similar pronunciamiento tuvo la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, quien dijo a TV Perú que estas declaraciones de Patricia Chirinos confirman que ciertos sectores no respetan la democracia.

“Confirma el golpismo de ciertos sectores que no respetan las reglas democráticas. Estamos en días de situación de emergencia, queremos trabajar, presentamos proyectos de ley y prefieren este tipo de medidas que lo que hacen es desestabilizar y golpear a la gente que más los necesitan. Nosotros estamos trabajando, que ellos definan sus prioridades”, comentó la ministra.

