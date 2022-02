El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que la renuncia del presidente Pedro Castillo está totalmente descartada y que actualmente el mandatario se encuentra definiendo la conformación de su nuevo Gabinete ministerial, el cuarto en menos de siete meses de gestión.

En diálogo con la prensa desde el distrito de Ancón, el titular de la cartera de Salud dijo que hasta el momento “no hay nada definido” en cuanto a quiénes podrían ser los nuevos integrantes del equipo ministerial.

“Que yo sepa no hay nada definido, hemos hablado de un nuevo Gabinete hace unos días según la situación que vive el país, más allá de eso, es una decisión del presidente que él está evaluando. La renuncia del presidente está absolutamente descartada, tiene un mandato por cinco años”, dijo.

Al ser consultado sobre la existencia de un supuesto “gabinete en la sombra”, el ministro afirmó que “no le consta” que este funcione en el Gobierno, pero que sí ha pedido al mandatario que el nuevo Gabinete sea nombrado con “transparencia”.

“Hemos hablado sobre las opciones que puede tomar en cuenta. Yo le he señalado, es importante transparentar la gestión, a mi no me consta que haya un Gabinete paralelo, la otra cosa es que la conformación del Gabinete sea transparente y con gente que responda al perfil del programa del Gobierno”, aseveró.

Además señaló que el pedido para la convocatoria a un Consejo de Estado tiene lugar cuando existe un problema concreto, pero que en este caso lo que corresponde es que el presidente tome una decisión nombre a su nuevo equipo de ministros.

Las declaraciones de Cevallos se dan en medio de una nueva crisis política del por la salida de Héctor Valer de la presidencia del Consejo de Ministros a los pocos días de haber asumido el puesto, debido a que tenía denuncias por violencia familiar.

El día viernes, el jefe de Estado, Pedro Castillo, anunció que realizará una nueva reconformación de su Gabinete, pero solo se ha confirmado la salida de Valer Pinto del cargo presidente del Consejo de Ministros. Tampoco se ha informado sobre la fecha de juramentación del nuevo equipo ministerial.