El titular de Salud, Hernando Cevallos, señaló que las reuniones que mantiene el presidente de la República, Pedro Castillo, no tienen carácter oficial así sea con miembros del Gabinete, tras asegurar que él también ha visitado al jefe de Estado en el inmueble de la calle Sarratea, en Breña.

“Las reuniones que tienen que ver con temas estrictamente de Gobierno se desarrollan en Palacio, lo que no impide que el presidente en su casa se pueda reunir con personalidades para discutir distintos temas personales. Las reuniones que no son de carácter oficial son en el domicilio del presidente”, manifestó en declaraciones a Canal N.

MIRA ESTO | COVID-19: mira las estrategias sanitarias implementadas por el Minsa ante el aumento de contagios

“[¿Reunirse con ministros no es oficial?] No, por supuesto. Yo he ido a la casa del presidente a conversar distintos temas, no necesariamente son reuniones oficiales. Eso no quiere decir que estemos conversando temas de Gobierno. Podemos conversar temas personales, son dos cosas diferentes”, añadió.

Hernando Cevallos explicó que Pedro Castillo puede reunirse con ministros en su casa en citas no oficiales. (Canal N)

El último domingo 28, Cuarto Poder informó que el mandatario Pedro Castillo mantuvo reuniones sin algún registro oficial en el inmueble ubicado en Breña, predio desde donde despachó durante los primeros días de su Gobierno.

Entre las personas a las que se logró detectar se encuentra el gerente de Mazavig S.A.C., Marco Antonio Villaverde, quien es investigado por presunto lavado de activos, y a la gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano. También acudieron los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez, así como el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones.

TE PUEDE INTERESAR | Alejandro Aguinaga presenta moción para una comisión investigadora por reuniones de Pedro Castillo en Breña

Además, se captó la visita de Karelim López Arredondo, quien asesoró a una compañía que -luego de sus seis visitas registradas también en Palacio de Gobierno- obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones en Provías Descentralizado.

“Tengo entendido que todos los presidentes, no solo el presidente Castillo, han sostenido reuniones en su casa con dirigentes políticos, empresarios de manera informal y personal. Lo que no quiere decir que son reuniones oficiales que obviamente se tienen que dar en Palacio de Gobierno”, explicó el ministro de Salud.

Hernando Cevallos sí dijo que le llama la atención la facilidad con la cual las cámaras que captaron a los visitantes de Pedro Castillo en Breña pudieron operar sin ser detectados por Seguridad del Estado, así como las reacciones en contra del jefe de Estado.

“Lo que llama la atención es toda esta cantidad de posiciones vinculadas a las reuniones del presidente con actividades ilícitas, cosa que no tiene nada que ver, no hay ninguna comprobación que esto ha sido así”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Mochila para emergencias: ¿qué elementos debe contener?

Ante cualquier situación de emergencia que se puede presentar en el futuro, es siempre mejor estar prevenidos. Es por ello que, la subdirectora de gestión de recursos para la repuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Lorena Bustamante, nos da las siguientes recomendaciones.