El excandidato por Avanza País, Hernando de Soto, anunció que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En declaraciones para Latina, aseguró que tomó esa decisión de forma personal tras ver debate desarrollado en Chota el último sábado 1 de mayo.

“Personalmente voy a votar por Keiko por lo que vi en el debate”, señaló De Soto.

Elecciones 2021: Hernando de Soto revela que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta

Recordemos que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que le pareció muy positivo que se haya realizado el debate con el candidato Pedro Castillo en Chota, Cajamarca. La candidata mencionó que con este evento la población tendrá la oportunidad de conocer las propuestas de ambos.

“Creo que ha sido muy positivo que se haya llevado a cabo el debate después de tantas idas y venidas. Finalmente nosotros aceptamos todas las condiciones que propuso el señor Pedro Castillo porque para nosotros era importante que la población escuche casa una de las propuestas de ambas partes”, dijo Keiko Fujimori.

Recordemos que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que recién se enteró de las reglas del debate con su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, en la ciudad de Chota antes de subir al estrado.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que si bien a lo largo de la mañana les pusieron “trabas y excusas” a poco del debate, destacó la importancia de que el debate se haya realizado en Cajamarca.

“Yo me he enterado de las reglas del debate antes de pisar el primer escalón para subir al estrado. Es más, me estuvieron preguntando si es que había derecho a réplica o no, y yo comentaba de que no, y antes de subir al estrado recién en ese momento me avisaron que había cambios”, expresó.

“Siento que ha habido muchas excusas en el camino, pero finalmente lo más importante es que este debate se dio”, añadió Fujimori Higuchi, quien acotó que se enteró de los temas del debate a través de la prensa.

“Recién a través de los medios de comunicación me enteré cuáles eran los temas a debatir. Antes de subir al estado el señor (Nano) Guerra García me dice: ‘Acaban de cambiar y ahora hay derecho a réplica’”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO:

Línea 2 del Metro: Se inició el montaje de la tuneladora que empezará a operar en julio