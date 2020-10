El precandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, afirmó este viernes que en caso gane las elecciones y llegue a Palacio de Gobierno el 28 de julio del 2021, el exsenador Miguel Vega Alvear será el primer ministro.

“Me acompañan por un lado Miguel Vega Alvear, que en caso las circunstancias sean las adecuadas, vendría a ser el primer ministro de mi Gobierno”, sostuvo durante la presentación del equipo de Gobierno de cara a las Elecciones Generales del 2021.

El economista indicó que su Gobierno busca llegar al 70% de la población en la informalidad “que no se sienten gobernadas por el Estado”. De Soto dijo que busca tener una gestión de largo alcance “en donde los ministros no salten como fusibles”.

Hernando de Soto sobre Vega Alvear

“Buscamos un Gobierno a largo plazo en donde los ministros no salten como fusiles. Toquen todos juntos como una filarmónica. El objetivo de nosotros es dirigir un Gobierno para el 70% de personas que no se sienten gobernadas por el Estado. Ser Gobierno no significa ser elegido cada 5 años, es un acto de control por el pueblo todo el tiempo en donde lo referente ya no son los deseos de un jefe del Estado”, señaló.

En otro momento, el precandidato a la Presidencia aseguró que en su Gobierno “se eliminará totalmente” los remanentes terroristas en el Vraem y destacó la presencia del General EP (r) José Williams Zapata, exjefe de la Operación Chavín de Huántar, y del exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia Nacional (GEIN), Marco Miyashiro.

“El Perú es el único país en los últimos 30 años que derrotó al terrorismo y se hizo, en gran parte, por los esfuerzos de los generales que me acompañan hoy y sus equipos. No habrá ninguna cabida al terrorismo”, manifestó.

El equipo presentado por De Soto está conformado por Gonzalo Prialé, Luis Valdivieso y Jaime Salomón, en materia de reforma del Estado; Marco Miyashiro y José Williams Zapata, en materia de seguridad; Julia Príncipe y Manuel Mayorga, en materia anticorrupción; y Francisco Tudela, Corinne Flores y Álvaro de Soto, en materia de globalización.