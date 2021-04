Hernando de Soto, el excandidato presidencial por Avanza País, aseguró este lunes que dio su “autorización” a los integrantes de la virtual bancada que llegará al Congreso de la República por su agrupación para el período 2021-2026 para que “voten como les parece” en el marco de la segunda vuelta electoral.

“En lo que se refiere a mi bancada antes de entrar en este esfuerzo en serio y comenzar a hablar con jefes de Estado de afuera que están preocupados […] yo le dejé a todos mis congresistas mi autorización, si es que fuera necesaria, para que ellos voten como les parece”, afirmó en diálogo con Exitosa.

El último domingo, los virtuales congresistas de Avanza País, Adriana Tudela y Alejandro Cavero, anunciaron que votarán por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, a realizarse el próximo 6 de junio.

Su postura se dio a conocer luego de que Hernando de Soto considerara que las propuestas de Castillo y Fujimori aún son insuficientes como para anunciar su apoyo a alguno de ellos para la segunda vuelta electoral.

En ese sentido, De Soto señaló que el gesto de llegar a plantear rutas en los planes de gobierno de ambos candidatos presidenciales es una iniciativa propia y no partidaria.

“Esto no es un gesto de Avanza País, es un gesto de Hernando de Soto. Lo que yo quiero hacer desde ahora, desde esta semana, es decirles cómo cualquiera de sus planes tal como existe ahora puede migrar a una posición que los puede favorecer en el Perú y por el Perú”, sostuvo.

Además, explicó que si ninguno de los candidatos aplica sus recomendaciones, mantendrá su voto para la segunda vuelta electoral en secreto, en cambio, si alguno de ellos realiza cambios podría apoyarlo.

“Si veo que ninguno de ellos ha hecho esta movida, yo en ese momento posiblemente decida mantener mi voto secreto y voto como me parece, pero si veo que han avanzado en esa dirección, yo lo voy a anunciar […] Si uno lo está haciendo mucho mejor que el otro, en ese momento indico por quién voto”, dijo.

Por otro lado, Hernando de Soto confirmó la renuncia de Francisco Tudela al equipo técnico de Avanza País.

“Esa es la noticia que he leído ayer, me da mucha pena porque lo tengo en muy alta estima, pero él no es miembro del partido, yo lo había puesto en una posición […] y creía que habíamos entendido que cada cual podía tener opiniones distintas sin él renunciar o yo botarlo, pero debe tener buenas razones y yo las respeto. Él ha tomado distancia, es cierto”, informó.

