Mientras afila argumentos para un nuevo debate con el economista francés Thomas Piketty, autor de El Capital en el siglo XXI, el peruano Hernando de Soto analiza la crisis sanitaria y económica desde su confinamiento en su casa de Surco.

El tema central del autor de El Misterio del Capital no es otro que la riqueza, el capital que duerme en el sector informal sin poder obtener liquidez debido a la imperfección de los títulos del derecho de propiedad, razón por la cual no son aceptados por el mercado, afirma. Sorprende lo que piensa del presidente de la República, Martín Vizcarra, y su popularidad vertiginosa. Su mirada sobre la economía es cruda pero, al final del día, optimista.

Frente a la emergencia, el Gobierno ha echado mano a los ahorros nacionales para entregar subsidios a las familias y garantizar créditos a las empresas. El desembolso es equivalente al 12% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. ¿Qué le parece esta respuesta a la crisis?

A mí me parece correcto que se salga al rescate de las clases más necesitadas y subsidien a aquella parte de lo se que se llama en el Perú “la cadena de pagos” o, si usted quiere, los vínculos económicos necesarios para que una economía de mercado funcione bien. Eso es absolutamente necesario. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Esa es la única forma de hacerlo porque a corto plazo no hay otra? Hay que sacar algunas joyas de la abuela y venderlas, que es lo que se hace con la emisión de bonos a largo plazo, etc. (…) Entonces, en lo que refiere al Perú la pregunta es ¿cuánto valor ya tiene la gente, incluyendo a la más pobre? No está en dinero, pero es el resultado de una plusvalía que existe o es potencial. ¿Cuánto capital que puede fácilmente ser cambiado a dinero tienen los peruanos? Ese capital puede sustituir la estrategia de vaciar las arcas del Estado. ¿Cuánto dinero? La respuesta es varias veces más de lo que existe en las arcas del Estado. Entonces, ¿por qué vender lo que hay en las arcas del Estado, bonos, acciones, reservas? Así empobrecemos nuestras arcas para cuando tengamos un nuevo flagelo. ¿Para qué gastar el ahorro nacional si lo que podemos hacer es poner en valor lo que ya existe?

¿Por que no se hace esto?

La respuesta es que hacer esto significa tomar decisiones controversiales, no porque sea difícil. Hay gente que dice: ‘Un momentito, esto atenta contra la seguridad jurídica’. La ventaja de esta crisis es que este es el momento oportuno para hacerlo. (…) Esa es la solución.

Se ha creado el programa Reactiva Perú, dotado de 30 mil millones de soles con el fin de apoyar a las empresas a cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores.

Hay que verlo en su conjunto, cosa que no tengo ninguna oportunidad de hacer. Las medidas, para comprenderlas, hay que verlas en su conjunto.

¿Cómo ve el retiro de fondos de las AFP aprobado por el Congreso?

Al sacar los ahorro de las AFP estoy empobreciendo los ahorros y estoy disminuyendo el capital, porque ese dinero era capital, no era para gastarlo en unos buenos tragos. Nuestra propuesta es crear propiedad.

El desembolso estatal para subsidios y demás inyecta una gran liquidez al mercado y ayuda a levantar la economía. ¿Comparte esta idea?

Sí, es obvio que a la economía le falta liquidez. La pregunta es: ¿de dónde se saca la liquidez? Si la saca de los ahorros, lo está haciendo en base a deuda y comerse sus reservas. Lo que sostengo es que ya el Perú tiene una riqueza que no está líquida. Entonces, ¿de dónde se saca la liquidez? Yo estoy proponiendo que hay un lugar de donde se puede sacar, que no tiene que ver con sus ahorros sino con las fallas del sistema legal. (…) La única manera que se puede convertir en capital la riqueza peruana es, en primer lugar, con un buen título, digerible en todas partes, que pueda llegar a la banca internacional y a cambio de la cual la banca emita dinero.

El PBI peruano en 2019 cerró con un crecimiento de 2,3%. ¿Puede aventurar una estimación para fines de 2020?

Algunos economistas dicen que esta crisis solo sería comparable con el periodo de la posguerra con Chile. (Sonríe) Los economistas nos equivocamos casi siempre cuando hacemos pronósticos. Lo que veo, presiento, es que cuando hay una hecatombe como esta… no hay manera ( de pronosticar), salvo que encontremos una vacuna, no hay manera. Esto va a ser bien, bien fuerte. Nunca ha habido una situación similar, nunca hemos visto una hecatombe de este tamaño, es imposible predecir. Lo único que podemos decir es que es muy grave y espero que, como en toda crisis, sacaremos mejor que peor, pero es mucho más grave que la guerra con Chile donde murieron 5 mil peruanos. Esto es peor.

En medio de esta crisis terrible, lo que más ha crecido es la popularidad del presidente. ¿Qué le sugiere esto? ¿Es una justa popularidad? ¿Merecida?

Bueno, yo le veo un lado positivo a esa popularidad. En este momento el presidente Vizcarra es más popular en el Perú de lo que es Jennifer López en New Jersey, esto también es un capital. Entonces, está en una situación única para tomar medidas graves, es un cirujano que ahora puede cortar. Yo diría que el problema no es si esa popularidad es merecida, en este momento el Perú se simboliza con este hombre. Él, en lo que se refiere a imagen, está diciendo y haciendo las cosas que, por el momento, son la sabiduría compartida, está del lado de los pobres, toma juramento a sus ministros en blue jeans… eso es lo que hay que hacer porque hay que inspirar también. Ha tomado el lado de los pobres, claramente va a ir contra los abusos. Entonces, la primera cosa que se me ocurre es que a diferencia de (Donald) Trump o de Boris Johnson tiene un poder inmenso y ese poder debería utilizarlo. (…) Si no hace nada en esta situación, le puede pasar lo mismo que a (Winston) Churchill, que fue derrotado en las elecciones siguientes; le puede pasar lo que a (Alberto) Fujimori, que fue encarcelado justo después; le puede pasar lo mismo que a (George) Bush (padre), que después de haber ganado la guerra en Irak perdió frente a Clinton, que no ganó ninguna guerra.

¿Qué es a su juicio lo que debería hacer o impulsar Vizcarra?

Él sabe perfectamente que el problema es que ahora va a gastar las reservas del Estado y va a recurrir a préstamos. Entonces, si las gasta logra capear los problemas por algunos meses y después de eso ya no va a tener dinero; en ese momento le van a caer sus enemigos. La es idea poner en valor lo que los pobres ya tienen. No es que no tengan títulos, tienen títulos, pero son muy malos, son imperfectos, no pueden ser utilizados frente a bancos por una serie de razones que hay que remediar.

Esta popularidad puede ser muy frágil.

Sí, claro. Todos los presidentes del mundo llegan con popularidad y mire dónde están ahora, están en la cárcel. Lo cual quiere decir que en un momento estuvieron arriba y, en otro, están abajo. La popularidad es muy frágil.

Hay un lado positivo, una oportunidad en esta crisis, ha dicho. ¿A qué se refiere?

Me refiero a que la crisis actual nos permite ver ahora dónde están los recursos del Perú. Nos permite ver la titulación no como un sistema de dar papelitos, sino como un sistema de dar un derecho a la liquidez del Perú.

¿Se nos viene una recesión económica?

Sí, si es que no se hace todo lo que hemos estado hablando. Podría venir una crisis duradera si es que no hacemos los ajustes necesarios.

En China frenaron la crisis en un mes con medidas severísimas. En EE.UU. ha habido una expansión exponencial del virus que parece incontrolable ¿El éxito de China se debe a su régimen autoritario? ¿Está una democracia liberal menos capacitada para controlar a su población e imponer medidas duras en esta coyuntura?

Muy, muy buena pregunta. En primer lugar es demasiado pronto para saber quién verdaderamente ha superado la crisis porque puede venir una segunda ola. La razón por la que los ingleses demoraron en aislar a la gente es porque creían, según una tesis, en su sistema de salud. En EE.UU. el presidente no tiene potestad en cada estado. Si usted le dice a un americano: “Quédese en casa”, sale con su rifle. Vamos a ver, pues, si hay una segunda ola, luego sabremos quién lo hizo mejor. Por el momento, esto recién ha comenzado.

¿Cuándo será el nuevo debate con Thomas Piketty, su némesis en la economía mundial?

Ahorita. Ya tengo el pedido del semanario francés Le Point y dos diarios galos, y lo voy a publicar en el Perú.

¿Cómo cataloga a Piketty?

Me he soplado los dos mamotretos que ha publicado. No son muy interesantes, no hay nada novedoso ahí, es un neomarxismo resucitado, no porque sea comunista o rojo, no tengo nada contra eso. Esencialmente, El Capital en siglo XXI no tiene mucho mérito, pero ha sido convertido en un símbolo. Entonces hay que meterse con los símbolos.

Perfil

Hernando de Soto, economista

Presidente del ILD, con base en Lima. Autor de El otro sendero y El misterio del capital. Investigador de la economía informal, recocido en todo el mundo. Ha asesorado a jefes de Estado en varios continentes.