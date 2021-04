Hernando de Soto sobre Antauro Humala: “Él me ha escrito, dice que apoya nuestro programa” (VIDEO)

El candidato por Avanza País, Hernando de Soto, señaló en el programa ‘7x7′ de Willax Televisión que Antauro Humala apoya su programa de Gobierno. En entrevista con Jaime Bayly, el economista agregó también que tiene el respaldo del propio padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, y que solo le falta “conquistar el corazón” del postulante del Partido Nacionalista.

“(En el debate) Le recordé (a Ollanta Humala) también que sus parientes sí creen en nuestro programa, lo que me falta es un lugar en su corazoncito. No sé en primer lugar si (Antauro Humala) puede votar, no sé si votaría por mí, pero lo que sí me ha escrito, en cartas públicas, donde él dice que apoya nuestro programa, sobre todo referente a propiedad, recursos básicos, renovables y no renovables. El papá de Humala dijo en televisión que me admiraba mucho y que quería nuestras propuestas, entonces ya tengo dos Humalas”, dijo el candidato.

Además esta mañana Diario Correo conoció que el condenado por el caso Andahuaylazo escribió una carta a sus compatriotas en la que asegura que ha tomado la posición de apoyar a Hernando de Soto ya que “la coyuntura exige decisiones”.

#LOÚLTIMO Antauro Humala apoyará la candidatura de Hernando de Soto, según esta carta enviada a todos sus compatriotas. En Lima Provincias ya vienen haciendo campaña en favor del líder de Avanza País. @diariocorreo pic.twitter.com/tesKiw6YOF — Glademir Anaya (@GlademirAnaya) April 5, 2021

Recordemos que hace unos días Correo reveló que el entorno de Antauro Humala, condenado por el asesinato de cuatro policías en el caso “Andahuaylazo”, viene haciendo un trabajo silencioso en diversas provincias del país a favor de la candidatura presidencial de Hernando de Soto (Avanza País).

Así lo demuestran audios y videos a los que accedió este diario, así como declaraciones de representantes de estas organizaciones.

El dirigente etnocacerista y muy allegado a Antauro, Fabián Quispe, confirmó que apoyan a Avanza país y que en los próximos días Antauro Humala enviará una carta oficializando el apoyo a De Soto.

