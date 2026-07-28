La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) remitió una carta al presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres Morales, en la que cuestionó la restricción que impidió el ingreso de periodistas a la sesión de elección de la Mesa Directiva de dicha cámara, al señalar que se trató de un acto de evidente interés público.

En el documento, la ANP señaló que el acceso de la prensa a la información pública no debe estar sujeto a decisiones discrecionales ni limitarse bajo el argumento de problemas de aforo, los cuales, según indicó, debieron ser previstos por la administración parlamentaria.

Dicha organización también señaló que la señal oficial del Canal del Congreso no puede reemplazar el trabajo periodístico, debido a que la cobertura requiere presencia directa para verificar, analizar y contextualizar los hechos.

Asimismo, la organización solicitó también la adopción de medidas inmediatas que garanticen el acceso permanente de la prensa a la Cámara de Senadores y eviten que hechos como los ocurridos el pasado 26 de julio vuelvan a repetirse.

La ANP concluyó que mantendrá la vigilancia sobre las acciones del nuevo Congreso bicameral a fin de asegurar el respeto a la libertad de prensa, al considerar que la transparencia y el acceso a la información pública son elementos esenciales para una democracia sólida.