El congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra-García, se refirió a las amenazas de muerte que denunció el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y las consideró como una victimización.

MIRA ESTO | Congresista Isabel Cortez desliza posible candidatura a nueva Mesa Directiva

Estas amenazas fueron realizadas por el grupo extremista ´Los Combatientes´. Sin embargo, Hernando Guerra-García les restó importancia.

“Con respecto a las amenazas de muerte, yo me he informado bien. Si alguien dice ´Patria o muerte´, no está diciendo que quiere matar a la Patria. Lo que ellos han dicho es: ´vamos a hacer esto o la muerte´, como diciendo la muerte de ellos mismos, su sacrificio. Se sacrificarán”, dijo Guerra García a RPP.

“Yo no lo leo como una amenaza. Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se victimice con eso, lo necesitará. No estoy justificando al grupo, no tengo ningún acuerdo con ellos”, añadió.

Guerra García también se mostró a favor de que el Ministerio de Cultura haya recibido al grupo radical ´La Resistencia´. Argumentó que se deben escuchar todas las posiciones.

“Creo que desde el Estado siempre se tiene que escuchar, aun cuando sean posiciones radicales o posiciones con las que uno no está de acuerdo. Esa es la obligación del Estado y del Ejecutivo, sobre todo. No me parece mal que se escuche (a La Resistencia)”, aseveró.