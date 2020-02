El exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, fue detenido preliminarmente esta mañana a solicitud del Equipo Especial Lava Jato en el marco de las investigaciones en su contra por presuntamente recibir dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht.

En ese contexto, el hijo de Simon se acercó a la vivienda de su padre en Surco para saber de su situación legal y emocional. Así, brindó declaraciones a los medios de prensa e indicó que su progenitor no contaría con fondos económicos.

“Mi padre es inocente. Él no tiene dinero, soy yo quien financia sus cosas. Él no se encargaba de los aportes de campaña”, aseguró ante las cámaras. El hijo del exintegrante del partido político Juntos por el Perú no quiso declarar más.

Fotos: Juan Ponce / GEC

La jueza María Álvarez Camacho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, accedió al pedido del fiscal José Domingo Pérez.

El miembro del Ministerio Público solicitó detención preliminar por 10 días contra Yehude Simon y el allanamiento de sus propiedades. Al exparlamentario se le investiga por la concesión del proyecto Trasvase e Irrigación de Olmos.

Asimismo, Simon es investigado por presuntamente haber recibido aportes de la constructora Odebrecht para su campaña reeleccionista en el 2006. Cabe mencionar que Jorge Barata, exrepresentante de la empresa brasileña en el Perú, confirmó lo mencionado, según IDL Reporteros.

Además, el exfuncionario habría sido identificado por Barata con los codinomes ”Gorno” y “Terco”, a través de los cuales se destinaba el dinero proveniente del departamento de Operaciones Estructuradas, conocido como “Caja 2”.