Una investigación del dominical Cuarto Poder reveló que Inversiones de Alimentos del Norte SAC, una empresa vinculada al entorno de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña, obtuvo la concesión de la cafetería del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, principal centro asistencial de EsSalud en Chiclayo. El acuerdo establece un pago mensual de S/10 000 a favor de la institución y fue suscrito el 2 de febrero de este año entre Magna Sánchez, representante de la empresa, y César Guerrero Uceda, gerente de la Red Lambayeque de EsSalud.

El contrato tiene una vigencia de tres años y otorga a la concesionaria el control exclusivo de un espacio de 127 metros cuadrados dentro del nosocomio, con un horario de operaciones que va desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. El documento establece que la totalidad de los ingresos obtenidos por la venta de alimentos y bebidas corresponde íntegramente a la empresa adjudicataria, sin ningún límite sobre el volumen de ventas.

Documentos internos del Seguro Social revelan una inconsistencia importante dentro del acuerdo suscrito con la empresa: el contrato no precisa quién debe costear la instalación de los medidores de luz y agua. Ante ese vacío, es la propia institución la que termina asumiendo esos gastos, en lugar de la concesionaria que opera el espacio y percibe todos los ingresos.

Otros cuestionamientos hacia la empresa

El contrato fija un precio máximo de S/10 para el almuerzo económico y de S/15 para el menú ejecutivo, ambos con impuestos incluidos. Sin embargo, tanto familiares de pacientes como personal médico del hospital señalan que los precios que se cobran en la práctica superan los montos acordados formalmente con EsSalud.

Fuente: Cuarto Poder.

La empresa de Magna Sánchez no llega a esta concesión con un historial limpio. Según el reportaje, la Fiscalía de Prevención del Delito realizó inspecciones y advirtió sobre deficiencias sanitarias en servicios que la misma compañía prestaba anteriormente a EsSalud. Pese a esas observaciones, la institución no solo mantuvo el vínculo contractual con la empresa, sino que amplió los acuerdos con ella.

Los vínculos con el entorno de Brunella Horna

La investigación periodística encontró que la dirección fiscal registrada por Inversiones de Alimentos del Norte SAC corresponde a un local donde vecinos del sector recuerdan que funcionó un spa perteneciente a Brunella Horna, esposa del congresista Richard Acuña. Además, el número telefónico consignado en la documentación de la empresa pertenece al padre de la también modelo e influencer.

Fuente: Cuarto Poder.

Al ser consultada por el dominical sobre la situación de su empresa y sus vínculos con EsSalud, Magna Sánchez respondió con cautela y marcó distancia respecto a cualquier irregularidad en su gestión. Sus declaraciones reflejaron que tenía conocimiento de que la empresa estaba siendo investigada, pero insistió en que su trabajo se desarrolla dentro de los márgenes legales, al señalar que los problemas que pudieran existir entre el hospital y otras entidades no eran de su responsabilidad.

La respuesta de EsSalud

La institución emitió un comunicado en el que defendió la transparencia del proceso de adjudicación y explicó que la concesión se otorgó mediante una convocatoria abierta con bases públicas, comité evaluador, evaluación técnica y económica, y revisión legal. EsSalud precisó que se recibieron tres propuestas durante la selección, lo que, a su juicio, demuestra que existieron condiciones de libre competencia, con criterios de evaluación técnica del 60% y económica del 40%.

La entidad también señaló que la concesión no representa gasto alguno para la institución, ya que genera un ingreso mensual de S/10 000, cifra que supera hasta en 150% tanto el contrato anterior como el valor referencial establecido. Ante las dudas generadas por el informe periodístico, EsSalud anunció una fiscalización interna del proceso con la participación de la Oficina de Integridad, el Órgano de Control Interno y la Contraloría General de la República, con el objetivo de reforzar la transparencia de la adjudicación.