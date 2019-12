El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, señaló que el primer adelanto (por S/ 24.6 millones) que entregó el Gobierno Regional de Moquegua para construir el nuevo hospital de la región, obedeció a un hospital de contingencia. Una factura demostraría que esto es falso.

En diciembre de 2013 Trujillo se desempeñaba como gerente general de la región Moquegua. Fue entonces cuando se firmó el contrato con el consorcio integrado por INCOT e ICCGSA (investigada por el caso Club de la Construcción) para levantar el nuevo hospital.

Días después de estampar la rúbrica, el gobierno regional de Martín Vizcarra desembolsó S/ 24.6 millones como adelanto directo para la obra. Un requisito para que el gobierno le entregue dinero al consorcio es que se haya hecho un expediente técnico, que no se había hecho. Según Trujillo, el abono obedeció al hospital de contingencia, que formaba parte del proyecto, y cuyo expediente ya existía desde antes.

“Cuarto Poder” mostró la factura que habría presentado el consorcio para cobrar los S/ 24.6 millones, con fecha 26 de diciembre de 2013, a ocho días de firmarse el contrato. En este documento no se menciona ningún hospital provisional. De hecho, se especifica que el dinero se deposita para elaborar el expediente técnico del nuevo hospital de Moquegua.

“Vuelvo a insistir, existía un contrato vigente y un expediente aprobado. No había restricciones; pero, en todo caso, este es un tema investigado por la Contraloría”, señaló el ministro al programa.

Tres funcionarios

Según Trujillo, la mitad de los 14 funcionarios investigados por este caso no pertenecen a su gestión, sino que ingresaron después de la administración Vizcarra.

No obstante, el reportaje reveló que al menos tres de estas personas laboran actualmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se trata de David Leopoldo Mendoza Fernández, actual director general de fiscalizaciones y sanciones del ministerio. También dos funcionarias de Provías Nacional, Jessica Sandra Gutiérrez Samo y María Asunta Calderón Salas.

“Los trabajadores tienen derecho a participar y tener trabajo, esto es lo que ha sucedido con los trabajadores, mientras no tienen sanciones no pueden ser retirados. Coincidentemente están trabajando acá”, apuntó Trujillo.

Según la Contraloría, Mendoza Fernández se desempeñó como jefe de proyectos estratégicos en el gobierno regional de Moquegua; y él, a través de sus gestiones, habría permitido el otorgamiento del adelanto directo a favor del consorcio.

Consiguió el puesto en el MTC el 1 de marzo de este año, y la resolución ministerial que oficializa su posición fue firmada por Edmer Trujillo.

“No tengo ninguna responsabilidad, me amparo en el informe de la Contraloría, que investigó el proyecto y no me atribuye ninguna responsabilidad, fui citado varias veces y no me atribuyen responsabilidad”, anotó el ministro, antes de decir que su cargo “siempre está a disposición del presidente”.