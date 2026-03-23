Hoy se inician los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Las jornadas se realizarán desde las 8:00 p.m. y tendrán una duración aproximada de dos horas y media. se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Participantes

En esta primera jornada, 11 candidatos presidenciales presentarán los planes y propuestas que ejecutarán si llegan a ser electos.

Participarán Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Luna (Podemos Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos).

También estarán Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País-Partido de Integración Social), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

Bloques

En el primer bloque abordarán la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, con intervenciones de un minuto cada uno, tras lo cual se dará paso al bolsón de tiempo, en el que tendrán dos minutos y medio para dialogar entre candidatos o responder al moderador.

En el segundo segmento responderán a la pregunta ciudadana. Cada aspirante dispondrá de un minuto y medio para contestar interrogantes de electores de distintas regiones del país.

En el tercer bloque, los candidatos presentarán sus propuestas sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, con réplicas en grupos, en una dinámica similar a la del primer bloque.

Finalmente, cada postulante tendrá un minuto para ofrecer un mensaje final con su visión de país y una síntesis de su plan de gobierno.