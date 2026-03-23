Hoy comienzan las jornadas de debate del JNE. Composición: Diario Correo.
Hoy comienzan las jornadas de debate del JNE. Composición: Diario Correo.

Hoy se inician los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Las jornadas se realizarán desde las 8:00 p.m. y tendrán una duración aproximada de dos horas y media. se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Participantes

En esta primera jornada, 11 candidatos presidenciales presentarán los planes y propuestas que ejecutarán si llegan a ser electos.

Participarán Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Luna (Podemos Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos).

También estarán Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País-Partido de Integración Social), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

Bloques

En el primer bloque abordarán la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, con intervenciones de un minuto cada uno, tras lo cual se dará paso al bolsón de tiempo, en el que tendrán dos minutos y medio para dialogar entre candidatos o responder al moderador.

En el segundo segmento responderán a la pregunta ciudadana. Cada aspirante dispondrá de un minuto y medio para contestar interrogantes de electores de distintas regiones del país.

En el tercer bloque, los candidatos presentarán sus propuestas sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, con réplicas en grupos, en una dinámica similar a la del primer bloque.

Finalmente, cada postulante tendrá un minuto para ofrecer un mensaje final con su visión de país y una síntesis de su plan de gobierno.

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