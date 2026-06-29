Al menos 22 Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizarán hoy su proclamación de resultados de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Los JEE de Lima lideran la agenda del día con cinco actos de proclamación programados: Lima Este 1 y 2, Lima Oeste 1 y 2, y Lima Norte 3.

Al cierre de esta nota se confirmó que Arequipa hará tres proclamaciones, Puno (2), Ayacucho (2), La Libertad (1), Pasco (1), Cajamarca (1), Cusco (1), Apurímac (1), Madre de Dios (1), Ica (1), Callao (1) y Piura (1).

Solo 32 de los 60 JEE realizaron proclamaciones y seis (Huánuco, Tumbes, Lima Centro 2, Coronel Portillo, Piura 2 y Huancavelica) aún no tienen fecha.

Ayer, solo el JEE Lima Norte 2 publicó sus resultados de Comas e Independencia, y dio como ganadora a Fujimori.