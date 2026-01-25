Este domingo, el presidente José Jerí realizó una visita inopinada a penales ubicados en Huaral y Huacho. En declaraciones a la prensa, el mandatario manifestó que evalúa declarar estado de emergencia la ciudad de Huaura debido a los elevados índices de criminalidad reportados en los últimos meses. Además aseguró que coordinará con altos mandos de la Policía Nacional para tomar la decisión.

“Si por mí fuera, mañana mismo declaramos el estado de emergencia, y por eso la coordinación que tenemos con el general Farías es justamente para levantar la información acá, en el campo”, expresó Jerí.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Durante su visita inopinada a penales de Huaral y Huacho, el presidente José Jerí manifestó que podría evaluarse una declaratoria de emergencia en la provincia de Huaura.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐… pic.twitter.com/YoiwiF8ZfN — Exitosa Noticias (@exitosape) January 25, 2026

Antes de ingresar a las cárceles, el jefe de Estado señaló que los hallazgos en los penales serán clave para elaborar un informe que presentará a la Presidencia del Consejo de Ministros y justificar la posible declaratoria de emergencia.

“Qué tanto vamos a encontrar, va a ser uno de los elementos de convicción que nos va a generar justamente la información necesaria para poder solicitar ante el Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia. Estoy convencido de que vamos a encontrar grandes cosas acá, pero hay que seguir los procedimientos. “, explicó.

Finalmente, el titular del Ejecutivo destacó que los bloqueadores de señal instalados en los penales operan correctamente en el interior. Sin embargo, personas desde el exterior utilizan antenas artesanales para facilitar comunicaciones a los internos.

“Cuando he estado adentro, no hay señal, que es lo más importante. El perímetro, si son metros más o metros menos, eso habría que consultarlo con la concesionaria, es una tarea que me llevo pendiente. Hay que tener consideración que los bloqueadores justamente tienen el trabajo de bloquear la señal”, remarcó.