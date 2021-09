Escrito por Karina Valencia y Sofía López

En sus trece. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró que no renunciará al cargo que ejerce desde el 29 de julio, pese a los cuestionamientos en su contra tras la divulgación de atestados policiales que lo vinculan con presuntos actos terroristas en Ayacucho.

En declaraciones a la prensa, desde los exteriores de Palacio de Gobierno, dijo estar dispuesto a acudir al Congreso de la República como parte del proceso de interpelación impulsado por bancadas de oposición, una vez que la moción se apruebe y se establezca una fecha para su presentación.

El pliego interpelatorio incluye interrogantes en las que se pide a Maraví aclarar su relación con el Sutep-Conare, sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez y Edith Lagos, su presunta participación en actos delictivos -según atestados policiales- de hechos ocurridos en Ayacucho a principios de la década de 1980, etc.

Maraví también refirió que si bien el primer ministro Guido Bellido solicitó su renuncia, el que no lo acatara -pues considera que su permanencia en el cargo depende del presidente Pedro Castillo-, no significa que exista “una confrontación” con el titular de la PCM.

“Si digo que voy a ir a la interpelación, es obvio que no voy a renunciar. Que el ministro (Bellido) me haya pedido la renuncia... él como premier me ha hecho saber una posición, que yo respeto por supuesto. Debo aclarar que el hecho que el premier me pida renunciar y que no lo haga (...) no provoca ninguna confrontación, porque son puntos de vista respetuosos que se siguen dentro del marco de la legalidad”, sostuvo.

POSTURA. Maraví manifestó que su eventual convocatoria en el Pleno le permitirá abordar de forma amplia aspectos ya respondidos, en alusión a cualquier vínculo con organizaciones terroristas, los que ha negado.

“Lo que yo quiero hacer saber es mi absoluta predisposición para poder asistir (a la interpelación) en el momento en que considere pertinente el Congreso de la República (...). Será una oportunidad para que, con el debido respeto, pero con la firmeza, mi frente en alto, la verdad en mi mano, la ley y la justicia, y de parte del Gobierno, y particularmente de parte del ministro de Trabajo, asistiré a responder respetuosamente todas estas preguntas”, dijo.

El titular de Trabajo también reiteró que no ha participado en ningún atentado terrorista y que no cuenta con algún proceso abierto en su contra, pese a que manifestaciones de otros senderistas lo señalan como participante en actos delictivos en 1980.

Acto seguido, cuestionó que “la ultraderecha pretenda darle credibilidad a personas que, habiendo participado en actos de violencia, han sido duramente criticados”.

En otro momento, el ministro sostuvo que supo del nombre de Arturo Morote por la prensa y que a Edith Lagos la conoció como estudiante de secundaria en Ayacucho. Agregó que eso no lo vuelve responsable de las acciones de la abatida senderista.

Actividad. Horas después, desde el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, descartó que busque aferrarse al cargo, pues es el presidente Castillo quien decide si se mantiene a la cabeza del sector Trabajo.

“Aferrarme al cargo no, de ninguna manera, no me aferro al cargo. Por eso les recuerdo que, además de que es un hecho que todos los ministros estamos a disposición de lo que el presidente decide, yo, como Iber Maraví Olarte, he presentado o hecho llegar al presidente, formalmente, mi sujeción con humildad, ante lo que él pueda decidir”, expresó, para luego rechazar de nuevo cualquier vínculo con actos terroristas.

INTERPELACIÓN. En diálogo con Correo, Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, sostuvo que su grupo parlamentario seguirá adelante con el proceso de interpelación al titular de Trabajo, por lo que espera que el Legislativo apruebe y fije pronto una fecha para la presentación de Maraví.

“Yo lamento mucho que el señor Maraví se aferre a un cargo para el cual no está preparado, ni profesional ni moralmente. Nosotros vamos a proceder con la interpelación dado que el señor Castillo no ha querido recular en ese sentido, por temor no sé a qué”, expresó a este diario.

“Al no haber una respuesta del propio presidente, ahora el señor Maraví, todo empoderado, sale a decir que va a hacer frente a esta interpelación. Lamentamos que con esto (se) haya confirmado la renuencia del señor Maraví para renunciar al cargo”, añadió en torno al silencio del mandatario.

Muñante indicó que legisladores de otras bancadas han manifestado su conformidad con interpelar al titular del Trabajo, tras la presentación de la moción días atrás.

En la víspera, Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, señaló -en Canal N- que no se ha descartado la censura contra Maraví, debido a sus cuestionamientos.

En tanto, el parlamentario de Avanza País Juan Burgos sostuvo que el Congreso debería contemplar la censura del titular de Trabajo, luego de la revelación de nueva información que lo relacionaría con actuaciones de Sendero Luminoso. “Por el bien del Perú y por la defensa de los intereses del país, tenemos que llegar a la censura”, declaró en radio Exitosa.

Burgos recordó que las críticas hacia Maraví no son una postura reciente, sino que su bancada expresó al premier Bellido su disconformidad hacia el ministro durante las rondas de diálogo previo al voto de confianza.

IPAE exige cambios en el Gabinete

La Asociación Empresarial IPAE solicitó al presidente Pedro Castillo que recomponga “a la brevedad el Gabinete”.

En un comunicado, rechazó los valores y actuaciones del premier Bellido.

También pidió considerar a hombres y mujeres con la experiencia e idoneidad que exige el cargo, en vez de gente con “graves acusaciones”.

