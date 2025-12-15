El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunció que presentará una acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, y otros miembros del pleno de dicha institución. La decisión se produce tras la anulación de las elecciones primarias de Acción Popular, partido al que pertenece el legislador.

“En defensa de la democracia en el Perú y en contra de la arbitraria y nefasta decisión del JNE de excluir a Acción Popular del proceso 2026, anuncio que presentaré acusación constitucional contra el presidente del JNE Roberto Burneo Bermejo y los miembros, Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez”, detalló López en su cuenta de X.

La resolución del JNE declaró nulas las primarias de Acción Popular tras identificar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso. Esta determinación continúa generando reacciones entre los militantes y dirigentes del partido fundado por Fernando Belaúnde Terry.

“Hoy es Acción Popular mañana será cualquier otro partido”, acotó el congresista en su publicación.

Barnechea también anuncia denuncia constitucional

Por su parte, Alfredo Barnechea, excandidato presidencial de Acción Popular, confirmó en diálogo con RPP que también presentará una denuncia constitucional contra los miembros del pleno del JNE, aunque aclaró que esta es distinta a la anunciada por Ilich López. El dirigente político argumentó que el organismo electoral violó gravemente el debido proceso en su actuación.

“El JNE ha faltado a todo el debido proceso. En consecuencia, está violando leyes fundamentales de la Constitución del Perú”, señaló Barnechea.

El excandidato detalló tres aspectos fundamentales en los que, según su criterio, el JNE habría vulnerado el procedimiento legal. Primero, señaló que nunca fueron notificados sobre el problema. Segundo, indicó que no se respetó la pluralidad de instancias al no acudir al jurado departamental electoral. Tercero, afirmó que nunca se notificó ni al personero ni al secretario general del partido.

“No se ha notificado nunca ni al personero del partido, ni al secretario general del partido. En consecuencia, es una violación del debido proceso”, enfatizó.

Barnechea adelantó que las acciones legales no se limitarán al Congreso. Además de la acusación constitucional, anunció que denunciarán al presidente del JNE ante el Colegio de Abogados y ante la Junta Nacional de Justicia.

“Nosotros estamos presentando, primero, una denuncia constitucional contra Burneo, que es el señor que ordenó, el día sábado, publicar esa resolución, ha sido él, ya tenemos información. Tiene una denuncia constitucional y también lo vamos a denunciar ante el Colegio de Abogados y ante la Junta Nacional de Justicia”, precisó.

Barnechea advierte persecución judicial

El último sábado, Barnechea adoptó un tono más confrontacional al advertir que investigarán exhaustivamente a los miembros del JNE. El dirigente político mencionó incluso posibles delitos como lavado de activos y otras irregularidades.

“Quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Investigaremos todo sobre ellos, lavado de activos, todas las irregularidades que tengan”, indicó en Canal N.

El excandidato presidencial calificó la actuación del JNE como ilegal y reiteró que no aceptarán la exclusión de Acción Popular del proceso electoral 2026.

“Se han portado de una manera ilegal, excluyendo a un partido histórico, y no vamos a aceptar esto”, manifestó.

Respuesta del JNE

Tras las recientes acusaciones, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, respondió en diálogo con RPP a las declaraciones de Ilich López y Alfredo Barnechea. La funcionaria lamentó las acciones anunciadas y rechazó que se busque amedrentar a los organismos electorales.

“En primer término, reiteramos que no se condice con principios democráticos el generar comentarios que quieran amedrentar a los organismos electorales. Nosotros nos mantenemos firmes porque a quien le debemos lealtad es a la Constitución, que ya establece cuáles son nuestras funciones”, señaló Clavijo.

Respecto a las expresiones de Barnechea, la secretaria general consideró que no se condicen con el respeto a la democracia y a las instituciones. Clavijo fue enfática al rechazar cualquier tipo de amenaza contra el organismo electoral.

“No se condice en lo absoluto con principios democráticos, con el respeto a la democracia, tener expresiones que atenten contra las instituciones, que amenacen a las instituciones”, indicó.

La funcionaria también aclaró que el pronunciamiento del JNE es definitivo y no puede ser reconsiderado. Explicó que el pleno emitió su resolución tras analizar las solicitudes de nulidad presentadas, y que esta fue publicada en el diario El Peruano el sábado.

“Ya el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en mérito a unas solicitudes de nulidad que se habían presentado ante el organismo electoral, ha emitido un pronunciamiento, que fue ya suscrito el día sábado, publicado ya en El Peruano, que establece que estas elecciones primarias de la organización política Acción Popular son declaradas nulas por los graves vicios que han tenido en el desarrollo”, puntualizó.

La funcionaria reafirmó que el JNE es la última instancia en materia electoral según lo establece la Constitución, y que el organismo se mantendrá firme ante cualquier situación que se presente.

“El JNE es última instancia en materia electoral, así lo establece la Constitución, y ha emitido ya un pronunciamiento”, concluyó.