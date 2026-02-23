El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López de Acción Popular, rechazó categóricamente que su bancada haya apoyado a José María Balcázar durante la segunda vuelta electoral. López desestimó las afirmaciones de Vladimir Cerrón, quien atribuyó la victoria presidencial a supuestos desacuerdos entre agrupaciones parlamentarias.

El legislador presentó como evidencia el registro audiovisual de la sesión, donde se observa el voto unificado de Acción Popular a favor de Maricarmen Alva. Según López, esta decisión reflejaba la convicción de que ella ofrecía la mejor alternativa para una transición ordenada en el país.

Sin divisiones internas

López negó cualquier tipo de deslealtad o fractura dentro de su agrupación política. Ante comentarios supuestamente emitidos por Silvia Monteza, el congresista expresó respeto por su posición, pero aclaró que no corresponden a la realidad de la bancada.

La unidad de Acción Popular se mantuvo intacta durante todo el proceso de negociación parlamentaria. El parlamentario enfatizó que no se produjeron rupturas en el respaldo comprometido hacia Maricarmen Alva.

Frente a las acusaciones públicas en contra de José María Balcázar, López admitió existir inquietud en el ambiente legislativo. A su criterio, el nuevo presidente debe salir a dar explicaciones claras en los próximos días para despejar dudas.

Postura sobre BCR

López defendió la independencia del Banco Central de Reserva como garante de la economía nacional, insistiendo en procesos de selección basados en méritos. Aunque descartó especulaciones sobre censura o vacancia sin fundamentos sólidos, a título personal no cerró la puerta a un eventual indulto para Pedro Castillo.

Respecto a la denuncia fiscal impulsada por Delia Espinoza contra Balcázar, el congresista sostuvo que el trámite judicial debe seguir su curso normal. Finalmente, reafirmó que Acción Popular adoptará una posición de responsabilidad institucional ante los desafíos del nuevo escenario congresal.