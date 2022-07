Y es que el último viernes, el juez Manuel Chuyo resolvió variar el mandato judicial de prisión preventiva que venía cumpliendo Villaverde desde marzo por el de comparecencia restringida con reglas de conducta y el pago de una caución de 100 mil soles en el marco del caso Puente Tarata III.

En sesión reservada en la sala de audiencias del penal Ancón I, el magistrado validó el pedido de excarcelación del empresario, en una decisión que fue respaldada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien reconoció que el investigado -en su proceso de colaboración eficaz al que se sometió- vino aportando pruebas importantes sobre actos de corrupción ligados al caso Puente Tarata III.

El juez Chuyo evaluó la solicitud de Zamir Villaverde desde el jueves de la semana pasada.

Desde diciembre del 2021, la fiscal Karla Zecenarro investiga presuntas irregularidades en la licitación para la construcción del puente Tarata, en el departamento de San Martín, convocado por Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

TIEMPO. En diálogo con este diario, el abogado Julio Rodríguez, quien patrocina a Villaverde, señaló que la liberación de su defendido se concretaría recién entre el viernes de la próxima semana o el subsiguiente lunes 18 debido a una serie de trámites que, explicó, forman parte de la burocracia del sistema de justicia.

Sobre la seguridad que contaría Villaverde tras ser excarcelado, el letrado explicó que el empresario cuenta con una empresa de seguridad privada.

Se llama Vigarza SAC, la misma que fue allanada el último jueves por parte de la fiscalía de lavado de activos en una investigación relacionada al caso a cargo de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro: presuntos actos de conversión del dinero obtenido de manera ilícita en las presuntas irregularidades en el contrato de la obra Puente Tarata III.

La seguridad no es un tema menor en un personaje clave que ha entregado, por ejemplo, audios sobre cómo se gestó la adjudicación del Puente Tarata al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tras el pago de coimas. Todo esto con presunta participación del presidente Pedro Castillo, quien viene siendo investigado, de manera preliminar, en la Fiscalía de la Nación por este caso junto al prófugo exministro del MTC, Juan Silva Villegas

En la transcripción de los audios entregados por Villaverde -revelada por la prensa- se lee cómo Zamir Villaverde acuerda entregar a Silva los famosos “100 mil grandes” (100 mil soles) en efectivo por parte de la empresa Tapusa, que formaba parte del consorcio que se adjudicó la buena pro de la obra.

REVELACIONES. Pero hay más. El abogado Julio Rodríguez señaló esta semana que su patrocinado cuenta con más pruebas sobre presuntos actos de corrupción ligados al presidente pero que no podía revelarlas si no es estando en libertad.

“Hay información a la que no puede acceder estando preso, necesita estar libre para poder acceder a esa información que es importantísima, que ha sido ofrecida para poder colaborar en las investigaciones. Más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente y, por lo tanto, es importantísimo, para asegurar estos medios de prueba, que él esté en libertad”, indicó a RPP el último jueves.

Precisó que estas nuevas pruebas que cuenta con “conversaciones directas con las personas más allegadas al presidente”, las cuales formarían parte de su entorno más cercano.

Se trataría de los sobrinos del prófugo Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, con quienes Zamir Villaverde habría coordinado para coordinar la entrega de obras desde el MTC y denunciar un supuesto fraude electoral en el proceso del 2021, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales.

Esto último fue revelado por el empresario ante la Comisión de Fiscalización, en mayo pasado, con presunta participación del Jurado Nacional de Elecciones e implicado al exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villareal, como el supuesto responsable de planificar dicho operativo.

“Luego de haber coordinado con mi abogado, solo les puedo decir en este momento que la persona que lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, es el señor Vladimir Meza Villarreal”, dijo Villaverde, desde el penal de Ancón.

En otra sesión, el empresario reveló que el jefe de Estado habría recibido, nada menos, que dos millones de soles, producto de la licitación irregular para la compra de biodiesel desde Petroperú, caso que implicó al exgerente de la empresa estatal, Hugo Chávez; Karelim López y al empresario de HPO, Samir Abudayeh.

Además, habló sobre la supuesta procedencia de los US$20.000 que se encontraron en el baño del despacho del prófugo exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, en noviembre del año pasado.

De acuerdo a la defensa de Zamir Villaverde, los presuntos actos ilícitos en la licitación de la obra Puente Tarata, en San Martín, imputados al entorno más cercano del presidente se habrían ejecutado con pleno conocimiento y requerimiento del propio mandatario.

”Hay conversaciones que se han hecho entre ambos (Villaverde y Juan Silva) en la que siempre hacía alusión a que todo esto se ejecutaba por cuenta del presidente o requerimiento del presidente, según los interlocutores del presidente, entonces estamos hablando de que la información recibía es que siempre esto era por cuenta del presidente”, agregó.

