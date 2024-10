El Poder Judicial (PJ) anunció que el adelanto de la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por el “caso Carretera Interoceánica Sur” se dará a conocer este lunes 21 de octubre. Ello luego que este miércoles 16 de octubre se escuchó los últimos alegatos de los acusados.

El PJ indicó que la lectura del fallo se efectuará a las 14: 00 horas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, que preside jueza Zaida Pérez, señala que veredicto será leído en la sala de audiencias del penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple prisión preventiva el exmandatario Alejandro Toledo.

Como se sabe, el Ministerio Público solicitó 20 años de prisión contra el expresidente por el caso Interoceánica Sur.

Este miércoles la audiencia se realizó en el Segundo Juzgado Penal Colegiado, donde Alejandro Toledo pronunció sus últimas palabras en el proceso antes de conocerse la sentencia.

“Hasta este instante no entiendo ¿por qué estoy involucrado en esto? Si es que fue por un idealismo no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico”, dijo este miércoles el exmandatario.

Su abogado Roberto Su sostuvo que su patrocinado es inocente de todos los cargos.

“No hay ninguna participación del señor Alejandro Toledo, no hay ninguna prueba, no ha probado el Ministerio Público que el señor Toledo haya tenido algún grado de participación en la elaboración de los contratos: Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4. Es decir, se trata simplemente de una argumentación que no tiene fundamentos”, argumentó.

El fiscal José Domingo Pérez expresó que no cabe ninguna duda sobre la culpabilidad de Toledo en la recepción de sobornos provenientes de la empresa Odebrecht y ratificó su solicitud de 20 años y 6 meses de prisión.

El colegiado está integrado por Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma.