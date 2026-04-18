La fiscalización a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ante los graves errores cometidos el domingo último, continúa. Personal del Ministerio Público (MP) se apersonó ayer al almacén principal de la entidad, ubicado en el distrito de Lurín, en el que se resguarda el material usado en las Elecciones Generales 2026.

La ONPE, encabezada por Piero Corvetto, enfrenta serios cuestionamientos tras retrasar o postergar la instalación de mesas de votación el 12 de abril. A ello, se suma una denuncia periodística, emitida por el programa Beto a Saber, cuatro días después, sobre actas electorales halladas en la vía pública.

Desarrollo

El equipo de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur, liderado por el fiscal provincial Ricardo López García, acudió al inmueble tras ser convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dicha institución, a través de su Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales, requirió la presencia de la Fiscalía a fin de ejecutar un proceso de “constatación” a la ONPE.

En total, acudieron a la diligencia cinco fiscalizadores del JNE junto a otros diez funcionarios del MP. Este último grupo ingresó por la puerta número 2 de las instalaciones, conocidas como Eucalipto Parque Industrial, a bordo de un automóvil color negro.

Según detalló la Fiscalía, el objetivo fue “determinar el cumplimiento de las funciones de la ONPE sobre el material electoral”, así como su “existencia” en dicho almacén, usado en los comicios. Allí yace el material enviado por los jurados electorales especiales.

Supervisión

Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló durante su presentación ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la “ONPE tiene el rol de organizar el proceso electoral en sí, incluyendo la logística”, mientras que el JNE “realiza la fiscalización del proceso mismo y administra, finalmente, justicia electoral”.

“Nos sumamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos que han sucedido, en esta jornada electoral, ocasionados por ineficiencias en la organización que le compete a la ONPE; específicamente, en la ciudad de Lima Metropolitana”, sostuvo.

Posteriormente, reafirmó que el JNE continúa vigilante frente al “repliegue de la data o el material electoral para garantizar la transparencia del proceso”.

“Ya estamos recibiendo las actas observadas al nivel de los jurados electorales especiales. Ya se están resolviendo, si hubiera un recurso de apelación, el pleno del JNE los resolverá. Hace un año que estamos en sesión permanente”, finalizó.