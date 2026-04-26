Una manipulación flagrante se produjo el 12 de abril en una mesa de Lima.

La mesa de sufragio 053649, del distrito de Jesús María en Lima, registró 234 votos válidos de 300 electores hábiles el pasado 12 de abril.

El escrutinio se inició a las 8:15 p.m. de ese día. Juntos por el Perú obtuvo allí 3 votos.

No obstante, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó un acta con 13 votos para JPP. ¿Qué pasó en el camino?

Días después, el sistema de la ONPE detectó dos observaciones en el acta (error aritmético e ilegibilidad); derivándola a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión el último 14 de abril.

Denuncia

Uno de los integrantes de dicha mesa denunció a Correo que en el acta presidencial digitalizada y subida por la ONPE a su plataforma figuraban 13 votos para el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, cuando en realidad solo obtuvo 3.

Acta presidencial N° 053649 digitalizada por la ONPE el 14 de abril de 2026.

Según reveló el denunciante, con copia del acta que suscribió, el número manuscrito en el acta física es claramente un 3, pero el operador que procesó el documento habría añadido un trazo superior para convertirlo en 13, sumando artificialmente 10 votos al partido.

Fotografía a la acta presidencial de la mesa 053649.

Conteo

La suma de todos los votos registrados en el acta presidencial, incluyendo blancos y nulos, suma exactamente 234 únicamente con el valor 3, lo que expuso la inconsistencia de la cifra digitada.

El JEE revisó el caso y devolvió el acta a la ONPE, que la contabilizó ayer a las 12:56 p. m., once días después de su derivación.

El organismo cerró el conteo de la mesa con Rafael López-Aliaga, candidato de Renovación Popular, como el más votado al obtener 59 votos, y corrigiendo los 3 votos para Sánchez y descartando los 13 que figuraron en un inicio.