La congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señaló que no tendría problemas en volver a ser trabajadora de limpieza pública en caso el presidente Pedro Castillo cierre el Congreso de la República y que no se aferra a su cargo.

“Si Pedro Castillo cierra el Congreso regresaría a mi trabajo, no me afectaría. Si nos tenemos que ir, no hay problema de mi parte porque he trabajado desde muy niña”, señaló a Correo.

Sin embargo, sostuvo que no está de acuerdo en que el Ejecutivo amenace al Congreso con presentar otra cuestión de confianza sin ningún sustento y no respetaría lo que la población quiere.

“Los ciudadanos han votado por nosotros los congresistas. Estamos acá para trabajar para ellos, hay muchos problemas por resolver”, alegó.

Sobre otorgarle la confianza a Betssy Chávez, Cortez señaló que “lo que mejor es trabajar en conjunto” y consideró que, para ello, es importante el diálogo para llegar a acuerdos “por el bienestar de nuestro país y de tanta gente que está esperando”.

“Hay temas más importantes, por ejemplo, el presupuesto, así como los problemas que tienen muchos sindicatos que están viniendo a exigir sus demandas”, señaló.

Sobre los cuestionamientos de Betssy Chávez, quien benefició a los familiares de su pareja, Abel Sotelo, Cortez dijo que “todavía no está tan claro que el supuesto beneficio sea ilegal”. Luego, nos aseguró que no conocía mucho de ese echo y que no opinaría más.

