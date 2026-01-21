Iván Paredes Yataco comunicó este martes, mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram, su renuncia irrevocable al cargo de jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona para asumir tan alta responsabilidad. Reitero mi disposición a realizar una transferencia ordenada y transparente, a fin de no afectar la continuidad del servicio penitenciario ni los objetivos institucionales en curso”, se lee en el documento que publicó Paredes Yataco.

Iván Paredes asumió el cargo de jefe del INPE el 5 de julio del año pasado, en sustitución de Javier Llaque, quien había dejado el puesto en abril.

#LoÚltimo



Iván Paredes Yataco presentó su renuncia irrevocable al cargo como presidente del INPE. Envió documento al presidente José Jerí



Iván Paredes Yataco presentó su renuncia irrevocable al cargo como presidente del INPE. Envió documento al presidente José Jerí

El pasado domingo, el programa Cuarto Poder reveló en un reportaje que, durante la gestión de Iván Paredes, al menos siete jóvenes sin experiencia previa en el sector público ni títulos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) consiguieron contratos con el INPE.

De acuerdo con el reportaje, estas personas se reunieron previamente con Paredes en su despacho antes de que se emitieran sus órdenes de servicio en el INPE.