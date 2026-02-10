El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la renuncia de Jaime José Eduardo Freundt López como candidato a primera vicepresidencia de la República por el partido Salvemos al Perú. La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución N° 01125-2026-JEE-LIC1/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

La plancha presidencial que encabeza Antonio Ortiz Villano ahora queda con una vacante en la primera vicepresidencia. Mientras tanto, Giovanna Angela Demurtas Moya se mantiene como candidata a segunda vicepresidenta.

Fórmula presidencial modificada

Tras la renuncia de Freundt, la fórmula de Salvemos al Perú quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ortiz Villano

Antonio Ortiz Villano Primera Vicepresidencia: Vacante (por renuncia)

Vacante (por renuncia) Segunda Vicepresidencia: Giovanna Angela Demurtas Moya

El JNE ordenó la publicación de la resolución y la actualización de la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia en todos sus sistemas oficiales.

La autoridad electoral dispuso notificar la resolución a Jaime Freundt a través de su casilla electrónica, así como a los personeros legales titulares reconocidos del partido Salvemos al Perú ante el Jurado Electoral Especial y ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

La renuncia se produce a menos de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril, en las que se elegirá al nuevo presidente de la República y a los integrantes del Congreso bicameral. Esta es la primera modificación en las planchas presidenciales inscritas para los comicios tras el cierre del plazo de inscripciones.

El partido Salvemos al Perú ahora deberá definir si designa un nuevo candidato para completar la fórmula presidencial o si se presenta con una sola vicepresidencia.