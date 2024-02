Durante las declaraciones que hizo ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, adujo que Rafael Vela le habría brindado al periodista Gustavo Gorriti, información para “cercar” al expresidente Alan García.

En el documento transcrito se lee: “Me acuerdo también que Rafael Vela me comentó que, en esa época, lo que pasa que todos los medios ‘caviares’ que lo apoyaban, como se trataba de (Martín) Vizcarra no lo estaban apoyando, lo habían dejado entonces yo le dije anda habla con Gustavo y él me comentó que fue a hablar con él”.

“Él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo ‘Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García’”, declaró Villanueva.

Agregó que el periodista presentó un reportaje con los recibos del pago de Odebrecht que habría hecho por las conferencias de Alan García “y en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo, ya había pedido el impedimento de salida” .

Jaime Villanueva refiere que ello buscaría que el expresidente no salga del país; y que supuestamente no lo retiren del caso.

APRA

Tras ello, dirigentes del Partido Aprista Peruano llegaron hasta la sede del Congreso para pronunciarse por las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; y pidieron que el Congreso realice una investigación.

