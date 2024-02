Tras conocerse que Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, declaró en el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, que José Domingo Pérez fue entrevistado por él para que integre el Equipo Especial Lava Jato, que lidera Rafael Vela Barba, y que pidió mantener un bono; el fiscal dijo ha sido nombrado mediante concurso público. Sin embargo, aseveró que buscan sacarlo debido a que en julio inicia el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En declaraciones a Canal N, el fiscal José Domingo Pérez respondió a Keiko Fujimori -quien aduce persecución- e indicó que es defensor de la sociedad que está agraviada por una serie de delitos. “Fuerza Popular es una organización criminal que busca entorpecer el sistema de justicia”.

Para el fiscal, se busca retrasar las investigaciones contra Keiko Fujimori . “Esperemos que me permitan ejercer la defensa, que (coyuntura) no afecte el normal desarrollo de lo que tiene que ser la justicia en el Perú”, dijo.

Sobre un eventual paso al costado, Domingo Pérez indicó que “esa decisión la tiene el Fiscal de la Nación, quien ha ratificado la designación mía en el equipo especial, hay una autoridad nacional de control que también tiene la decisión si me mantengo o me suspenden en el cargo”.

Fiscal de carrera

Respecto a que presuntamente fue recomendado por el fiscal Pablo Sánchez -según Villanueva- negó tal situación, ya que es un fiscal de carrera y nombrado por concurso público. “Soy un fiscal titular desde el 2011, que tiene carrera en el Ministerio Público. La única persona que a mi me ha solicitado autorización, para desplazarme de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía de Lavado es Rafael Vela, entiendo que él comunica a Pablo Sánchez. Si el señor Villanueva tiene una interpretación distinta o quien tomó esas declaraciones (fiscal que designó fiscal suprema Delia Espinoza) no le pidió la precisión es una situación que no me compete”, indicó.

“La única preocupación que tengo es que haya injerencias políticas en la justicia y Ministerio Público . Y como Jaime Villanueva lo está demostrando a partir de estas reuniones que ha sostenido con los asesores de Patricia Benavides y congresistas de Fuerza Popular, y las reuniones de la (entonces) fiscal de la Nación con la alta dirección de ese partido”, aseveró.

Además, José Domingo Pérez afirmó que goza de un bono porque postuló como fiscal anticorrupción, por lo que dar a entender que él pidió mantener un bono es “un absurdo y una situación calumniosa”. “No me han retirado el bono (anticorrupción) en ningún momento, porque yo postulé como fiscal anticorrupción. Aquellos años también se archivaron las misma denuncias que buscaban entorpecer las investigaciones, y espero que se vuelva hacer lo mismo”.

“¿Cuál es el mensaje que se está dando?”

Para el fiscal no le sorprende que busquen sacarlo del caso, pues recordó que desde 2016 vienen solicitando que le retiren de las investigaciones contra Fuerza Popular, el Partido Aprista, Susana Villarán, Martín Vizcarra . “Ya lo lograron con el fiscal Rafael Vela, una decisión arbitraria que lamentablemente no obtiene justicia todavía del Poder Judicial. Esperemos que ello no suceda, nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque si no, cuál es el mensaje que se está dando: ¿Cualquier campaña mediática puede doblegar la voluntad de los jueces y fiscales? Porque no son investigaciones sencillas, son complejas, son investigaciones contra organizaciones criminales”, subrayó.

“No me llama la atención que haya decenas de solicitudes para que no se instale a el juicio oral, para que se impida que la justicia peruana juzgue a Keiko Fujimori (...) Lo lograron con Rafael Vela, lo mismo quieren hacer conmigo, para no responder ante el juicio (...) Entiendo que el siguiente de la lista soy yo, para que no pueda sustentar en el juicio oral”, destacó.

Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

“Se debió precisar declaraciones”

Indicó que espera que el despacho de la doctora Delia Espinoza, donde se ha recibido las declaraciones de Jaime Villanueva, lo cite, tal como hizo con Rafael Vela para las siguientes semanas, a fin de que puedan precisar respecto a esas afirmaciones.

“Lamentablemente quien tomó las declaraciones (a Jaime Villanueva) no pidió las precisiones, las aclaraciones, y no se genere esta incertidumbre respecto a la actuación que ha tenido el equipo especial sobre todo entre el año 2017 y 2018. Yo creo que estamos obligados a brindar toda la información necesaria y contribuir a (indagar) cómo Patricia Benavides afectó el trabajo de las investigaciones una vez que asumió el cargo ”, refirió.

Gustavo Gorriti

“Me llama la atención que el fiscal que tomó esta declaración no haya pedido precisiones”, insistió Pérez quien dijo que conoce al periodista Gustavo Gorriti, como a cualquier periodista, y que dio entrevistas como lo hizo con cualquier medio de comunicación. Y es que sus declaraciones, Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida Patricia Benavides y actual colaborador eficaz, adujo que Gorriti “dirigía la investigación del caso Cócteles”.

Domingo Pérez rechazó que el periodista haya tenido alguna injerencia en la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori. “Es absurdo”, señaló.

Asimismo, descartó tener alguna relación cercana con Jaime Villanueva.

Lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Cabe recordar que el Poder Judicial fijó para el próximo 1 de julio el inicio de juicio oral contra Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos, organización criminal y otros delitos por el caso Cócteles, en torno a supuestos aportes ilegales en las campañas electorales de 2011 y 2016.

TE PUEDE INTERESAR: