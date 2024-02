El expresidente Pedro Castillo presentó ante el Poder Judicial a un nuevo abogado para que ejerza su defensa legal en el proceso que se le sigue por el caso del golpe de Estado. Con la nueva designación, el exmandatario suma al menos 25 abogados desde el 7 de diciembre del 2022.

Según el diario El Comercio, el nuevo letrado es Luis Walter Medrano Girón, quien fue presentado el 31 de enero ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. En la resolución se precisa que Pedro Castillo solicitó que a este abogado se le notifique la acusación fiscal y que toda la documentación y fallos que emita dicho juzgado deben ser notificadas “única y exclusivamente” a Medrano Girón.

Renuncia a Defensa

No obstante, este 8 de febrero uno de los abogados renunció a la defensa del exdignatario. Se trata de Eduardo Pachas.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes solo uno....”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

