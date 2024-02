Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, reveló nuevos detalles en su declaración ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICOP), al que Diario Correo tuvo acceso. Deslizó que Benavides coordinó con Keiko Fujimori para que Fuerza Popular respalde la remoción de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso, en noviembre de 2023.

También nombró al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, a quién sindicó de negociar con la exfiscal los casos que registra a cambio de la remoción de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

MIRA ESTO | Rafael Vela solicitó revocar fallo que rechazó dejar sin efecto su suspensión

Sobre Patricia Benavides y Keiko Fujimori

El documento detalla que el contacto inicial para llegar al fujimorismo fue a través de la legisladora Martha Moyano. Sin embargo, entre agosto y septiembre del 2023, Benavides, según el también colaborador eficaz, le indicó que tenía un canal directo del alto mando de Fuerza Popular.

“Lo que pasa es que un día antes que se discuta y vote la remoción en el Congreso, el Poder Judicial le da una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia ordenando que no se vote la remoción, al día siguiente de que se da esa medida cautelar, Patricia Benavides y Miguel Girao estaban en Arequipa y me llamaron temprano como a las 7 o 7:30 de la mañana, tuvimos una llamada los tres, y ahí Patricia Benavides me mencionó que ella había coordinado sus palabras fueron “con la alta dirección de Fuerza Popular”, entiendo yo que venía de la Sra. Fujimori, y que ellos le había dicho para que voten ese día la remoción la Fiscalía tenía que abrirle investigación a los miembros de la Sala, entonces ahí Patricia Benavides me dice que ella ya le había ordenado a Álvaro Castañeda para que él haga la denuncia, y que ya yo coordine eso, entonces efectivamente yo hablé con Abel Hurtado, que era coordinador parlamentario, porque ya yo le había pedido a él que haga la denuncia” , se lee en la declaración de Villanueva.

No obstante, se recomendó que sea un parlamentario el que denuncie a los jueces. Villanueva precisó que “se barajaron tres nombres, el de la congresista Martha Moyano, el de la congresista Gladys Echaiz y el de la congresista Patricia Chirinos” . Finalmente, fue Chirinos la que presentó una denuncia contra los jueces que otorgaron medida cautelar en favor de miembros de la JNJ.

“La Dra. Benavides me dijo que de la alta dirección de Fuerza Popular le habían dicho que tenía hasta las dos de la tarde para que les abra investigación a los de la sala, que sin eso los de Fuerza Popular no iban a apoyar para que se vote ese día” , precisó Villanueva. Esto último no fue cumplido por los fujimoristas y no se llegó a votar la remoción de la JNJ.

“Patricia estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado, yo ya le había dicho a Patricia eso, porque ese día, yo estuve coordinando con la congresista Moyano, que era la congresista con la que yo coordinaba de Fuerza Popular, y a mí Moyano me decía que en el Congreso no había acuerdo , me dijo “tu jefa está que presiona a mi jefa” , pero aquí no hay el acuerdo con las otras bancadas, eso me dijo Martha Moyano, entonces yo le decía eso a Patricia Benavides, pero ella me dijo que no, que la alta dirección de Fuerza Popular se había comprometido”, agregó Villanueva.

Declaraciones de Jaime Villanueva.

Declaraciones de Jaime Villanueva.

Sobre Alejandro Soto, el Congreso y Martha Moyano

En respuesta a una pregunta fiscal, Villanueva señaló que Alejandro Soto fue contactado para que agende el tema de la remoción de la JNJ. Además, este habría pedido que se le apoye con la investigación por el caso ‘Fábrica de Trols’.

“De hecho nos comentó que esa era una práctica usual en el Congreso (...) No se le podía archivar ahí mismo, pero luego como cuando pasa el escándalo se iba a archivar”, indicó Villanueva.

Villanueva prosiguió indicando que sí se realizaron coordinaciones dentro del Congreso. “Le dijimos a Patricia Benavides que para nosotros incidir, porque Patricia nos ordenó que veamos que logremos el tema de la inhabilitación de Zoraida y el tema de la remoción de la JNJ, entonces yo le digo amiga para lograr esto los congresistas están pidiendo a cambio en su gran mayoría que se les archive las investigaciones que hay en su contra , digo en su mayoría porque algunos otros pedian que se nombren fiscales, entonces le digo van a pedir, esa era la condicion, y le dijo vamos o no vamos”, contestó Villanueva.

Para esto, según el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, era la congresista fujimorista Martha Moyano quien lo hacía ingresar por la puerta secreta del Congreso.

“ Yo coordiné con la congresista Moyano en 2022, lo de la denuncia de Pedro Castillo , sus votos para archivar la denuncia contra patricia Benavides, coordiné también con ella la inhabilitación de Zoraida Ávalos, los votos de Fuerza Popular”, afirmó Villanueva. Detalló que la legisladora les pedía apoyo respecto al caso Lava Jato.

Declaraciones de Jaime Villanueva.

DATO

Keiko Fujimori niega negociaciones | La lideresa de Fuerza Popular negó haber coordinado con la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. “Jamás ha habido un pedido ni directo ni indirecto ni a través de intermediarios. Yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho un pedido de esa naturaleza y su respuesta fue contundente: no tendría por qué hacerlo porque lo que he hecho es publicar un tuit, un pedido hecho abiertamente. No tendría por qué hacerlo de manera personal”, señaló a RPP.