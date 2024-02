La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha pedido una “investigación exhaustiva” sobre la denuncia de presunta interferencia en el trabajo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Estos fiscales iniciaron un proceso en su contra por el Caso Cócteles, según lo revelado el miércoles pasado por la periodista Milagros Leiva, basándose en el testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

“La denuncia sobre la posible participación del señor Gustavo Gorriti en el trabajo fiscal de José Domingo Pérez y Rafael Vela confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político”, inicia la publicación en la cuenta de ‘X’, antes Twitter, de la excandidata presidencial.

Acto seguido, Fujimori expresa que está a la espera que se realicen las investigaciones correspondientes a la denuncia publica respecto a la presunta entrevista que dio José Domingo Pérez a Jaime Villanueva para que se una al Equipo Especial Lava Jato.

“ Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta llegar a conocer todos los detalles de esta gran injusticia que me llevó a prisión tres veces y le hizo daño también a muchas personas inocentes ”, sostuvo.

Del mismo modo, aseguró que la investigación contra su partido político “ha perjudicado” a una serie de personas que “han sufrido” durante el proceso. “ Esta organización gestada para desaparecer a Fuerza Popular ha perjudicado a muchas familias que han sufrido demasiado con una serie de abusos y atropellos judiciales ”, sentenció.

“ Frente a estos hechos tan graves, tomaremos todas las medidas que nos permite la ley para que los responsables de esta operación política enfrenten una verdadera justicia ”, advirtió.

Villanueva “entrevistó” a juez Domingo Pérez

Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y actualmente bajo el régimen de colaboración eficaz, reveló el 30 de enero ante la Fiscalía que fue él quien “entrevistó” a José Domingo Pérez para que se uniera al Equipo Especial Lava Jato liderado por Rafael Vela Barba.

En su testimonio, al que tuvo acceso el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, Villanueva afirmó que sugirió a Pablo Sánchez Velarde, entonces fiscal de la Nación, la inclusión de Pérez en el equipo de Vela Barba. De esta manera, Pérez asumiría el caso Cócteles, relacionado con Keiko Fujimori. Según Villanueva, Domingo Pérez condicionó su aceptación a no perder ciertos beneficios.

“Vino José Domingo, lo entrevisté, conversé con él, le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, me dijo que sí, que Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado, hablé con Rafael y él lo propuso, pero José Domingo había puesto como condición para ir a lavado en no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces, tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono”, afirmó el exasesor de Benavides.

Jaime Villanueva también afirmó que condujo a José Domingo Pérez a la residencia del periodista Gustavo Gorriti, alegando que, según la versión de Villanueva, es Gorriti quien realmente dirige la investigación del caso Cócteles.

Investigación contra Keiko Fujimori

El juicio oral contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles iniciará el 1 de julio, según lo determinado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Fujimori enfrenta acusaciones por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. La fiscalía solicita una condena de 30 años y 10 meses de cárcel.