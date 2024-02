Jaime Villanueva confiesa: “Yo estuve coordinando con la congresista Moyano”

El exasesor de la fiscal de la Nación destituida, Patricia Benavides, Jaime Villanueva, confesó ante el Ministerio Público que había hecho coordinaciones con la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano.

El programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, dio a conocer nuevas declaraciones de Villanueva, quien se sometió a la colaboración eficaz con la Fiscalía, admitiendo haber coordinado con la parlamentaria.

“Patricia (Benavides) estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado, yo ya le había dicho a Patricia eso, porque ese día yo estuve coordinando con la congresista Moyano, que era la congresista con la que yo coordinaba de Fuerza Popular, y a mí Moyano me decía que el Congreso no había el acuerdo , me dijo: ‘tu jefa está que presiona a mi jefa’, pero aquí no hay el acuerdo con las otras bancadas, eso me dijo Martha Moyano”, afirmó el exasesor de Benavides.

Adicionalmente, Villanueva destacó que Moyano, a principios de 2023, reprochó a la extitular del Ministerio Público por iniciar una investigación sobre el presunto genocidio a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola, relacionado con las muertes ocurridas durante las violentas protestas contra el Gobierno.

“ Moyano le recriminó a Benavides el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Otárola , le dijo que por qué ella había hecho eso, si el fujimorismo, así como la apoyaba a ella, también estaba apoyando al Gobierno y esa no era una buena señal porque debilitaba al Gobierno una investigación por genocidio”, sostuvo el colaborador eficaz

Como se rememora, capturas de pantalla de chats de WhatsApp de Villanueva con el agente especial ‘Roberto’, identificado según el dominical ‘Contracorriente’ como la parlamentaria fujimorista Martha Moyaro, llevaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a suspender a Patricia Benavides. Se le acusa de presunta intervención en decisiones cruciales del Parlamento, como la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la posible destitución de los miembros de la JNJ.

