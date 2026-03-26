El tercer día del debate presidencial continuó con el bloque sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, en el que participaron los candidatos Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

Durante este segmento, los postulantes presentaron propuestas orientadas a modificar el sistema de contrataciones públicas, fortalecer órganos de control y aplicar sanciones más severas contra funcionarios implicados en actos ilícitos.

Jaimes propone entregar obras públicas al Ejército

El candidato Paul Jaimes inició su intervención señalando que las obras públicas deben ejecutarse con instituciones que, según afirmó, ofrecen mayores garantías frente a la corrupción.

“Vamos a darle todas estas obras de infraestructura vial a la división del Ejército del Perú. Todos los puentes y caminos serán vía convenio porque con ellos no se paga coima y sale a mitad de precio”, sostuvo.

Asimismo, planteó simplificar procesos vinculados al ingreso de medicamentos al país.

“Voy a simplificar el ingreso de medicamentos al Perú, simplificando DIGEMID para que solamente ingrese con la certificación de FDA de Estados Unidos”, indicó durante su exposición.

Durante el bloque posterior, también propuso modificar la legislación minera.

“Hay que modificar la Ley General de Minería… y reducir la escala de la cuadrícula de 100 hectáreas a 10 hectáreas”, expresó.

Caller plantea plan de recompensas y contratación “llave en mano”

El candidato Herbert Caller presentó una serie de medidas orientadas a sancionar a funcionarios corruptos y proteger a quienes denuncien irregularidades.

“Vamos a proteger, ascender y premiar económicamente a todos funcionarios que denuncian actos de corrupción”, afirmó.

Asimismo, propuso modificar el sistema de contratación estatal.

“Cambiaremos radicalmente el sistema de contratación en el Estado y pasaremos a la metodología llave en mano. Hospital, colegio, puente construido y entregado recién será pagado”, señaló.

También planteó reducir los tiempos judiciales y reforzar el sistema de justicia.

“Reduciremos los tiempos de los procesos penales de años a 3 meses”, sostuvo durante su intervención.

Belaunde apuesta por automatización y reducción de discrecionalidad

El candidato Rafael Belaunde centró su intervención en la necesidad de reducir la discrecionalidad administrativa mediante el uso de tecnología.

“La discrecionalidad del burócrata es la fuente de la corrupción. Tenemos que tener sistemas predecibles”, expresó.

Asimismo, planteó incorporar herramientas tecnológicas en la gestión pública.

“Hay que incorporar la tecnología, la automatización… en la discrecionalidad está el germen de la corrupción”, sostuvo.

Durante la fase final del bloque, resaltó el papel de la integridad personal en la función pública.

“La integridad de las personas y su fortitud moral es la base en la lucha contra la corrupción”, indicó.