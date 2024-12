El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que toda persona que enfrente un proceso debe ponerse a derecho, y aseveró que no existe la expresión “ponerse a buen recaudo”, usado por la defensa legal de las personas que se encuentran en la clandestinidad.

“Toda persona debe ponerse a derecho”, dijo en RPP el titular del Poder Judicial, en referencia a los prófugos de la justicia Elizabeth Peralta, Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón.

“El control de captura de las personas es responsabilidad de la Policía (...) En el caso concreto desconozco los detalles, pero pienso que sería lo indicado que la persona se ponga a derecho (...). Toda persona debe ponerse a derecho ”, subrayó Javier Arévalo.

Incidió en que no existe la figura de ‘ponerse a buen recaudo’. “No existe esa expresión, no existe esa situación (...) la defensa siempre va a decir algo que considera que le sea favorable”, refirió.

De otro lado, Javier Arévalo se refirió a la iniciativa del Congreso de reducir el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a lo cual consideró un planteamiento “político”.

“En el caso del señor Roberto Burneo (actual presidente del JNE), creo que es una persona muy decente, muy transparente, un magistrado honrado. No veo la falta de transparencia para que se cambie su gestión. En todo caso, no creo que se trate de transparencia. Me parece que es político y por ser político que sea para la próxima elección, no para la que viene ”, agregó.