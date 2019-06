Javier Velásquez pide sanción para partidos que postulen con candidatos sentenciados

Síguenos en Facebook

El congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén, pidió una sanción para los partidos políticos que postulen a las elecciones con candidatos sentenciados en primera instancia.

En ese sentido, consideró que solo pocos condenados podrían ingresar al Congreso de la República en el futuro tras la aprobación de la modificación del artículo 34 de la Constitución Política como parte de los proyectos de ley de la reforma del sector.

"Con la modificación del artículo 34 en que se va a impedir que los condenados en primer instancia no puedan participar, el nivel mínimo de gente que ingrese al Congreso será muy mínimo. Yo había planteado el tema de impedir que los candidatos de sentencia en primera instancia no pueda participar, habría que castigar e imponer una sanción al partido que lo postula", mencionó el aprista en diálogo con 'RPP TV'.

Mesa Directiva

En otro momento, Javier Velásquez avizoró que al legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, le podría ir bien de presentar su candidatura a la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento.

"Nosotros no vamos a proponer una candidatura. Creo que esta vez le irá mejor a Víctor Andrés García Belaúnde. Tiene que ser oposición", remarcó.

Mandiles

Posteriormente, calificó de inapropiada la actividad del Ministerio de la Mujer en la que los miembros del Ejército lucieron mandiles rosados en el marco de una campaña contra la violencia a la mujer.

"Todos estamos preocupados por la violencia contra la mujer, pero hay formas. Lo que ha hecho con los oficiales es infringir con su reglamento. El tema no es que uno se ponga o no el mandil. No me pareció una actividad apropiada", sentenció.