Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa de la Municipalidad de Lima, señaló este lunes que está dispuesta a asumir la Alcaldía de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene su decisión de no otorgarle la credencial de burgomaestre a Rafael López Aliaga.

Durante una conferencia de prensa, la regidora cuestionó el criterio del JNE de no otorgar credenciales a los alcaldes que participaron en las últimas elecciones como primeros regidores. Asimismo, manifestó que asumirá el cargo si el organismo electoral la habilita para hacerlo.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su postura y decide darme las credenciales asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley. Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, expresó.

En ese sentido, afirmó que, de asumir la Alcaldía de Lima, buscará ejecutar el plan de gobierno municipal de Renovación Popular junto con los funcionarios electos. También señaló que contaría con la experiencia de Rafael López Aliaga, quien, de acuerdo con el criterio expresado hasta ahora por el JNE, fue elegido como primer regidor.

Pese a ello, Alonzo Contreras consideró que la decisión del JNE no respeta la voluntad de alrededor de un millón y medio de electores que votaron por Rafael López Aliaga. Asimismo, cuestionó que el organismo electoral le haya permitido participar en los comicios sin aclarar previamente si estaba habilitado para postular.

“Aquí no existe ninguna reelección y tampoco estamos vulnerando el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, por dos razones sencillas, por favor entiendan señores del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló.

“Cuando nuestro líder Rafael López Aliaga se presentó, no se presentó como candidato a alcalde, él se presentó como candidato a regidor y la segunda razón él renunció en octubre de 2025 a ser alcalde de la Municipalidad de Lima y de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde tener la credencial de alcalde de Lima”, agregó.

El 6 de noviembre, el JNE estableció que los alcaldes en ejercicio que participaron como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no recibirán la credencial para ejercer como burgomaestres durante el periodo 2027-2030.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que, según el criterio adoptado por el organismo electoral y lo establecido en la Constitución sobre la reelección de autoridades municipales, haber sido elegido como primer regidor no faculta a un alcalde en ejercicio para asumir nuevamente la Alcaldía.

“El Jurado, velando por lo que dice la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer regidor o la primera regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior, no será proclamado, ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión. De la misma manera, velando por lo que dice la Constitución, no podrá asumirlo tampoco bajo la figura de la sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir del año 2027, ni postular -habiendo asumido el cargo- en las elecciones de 2030″.

Caso López Aliaga: Renovación Popular presenta denuncia constitucional contra el JNE

Renovación Popular presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los responsables de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide a Rafael López Aliaga asumir la alcaldía de Lima. Así lo informó este lunes 16 de noviembre la vocera de la bancada, Roxana Rocha, quien cuestionó la decisión del organismo electoral y sostuvo que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Durante un pronunciamiento público, en el que participaron Rafael López Aliaga y otras autoridades de la agrupación, Rocha señaló que la denuncia advierte sobre la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

“Hemos interpuesto una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Estamos argumento la violación de varios delitos penales: usurpación de funciones, abuso de autoridad y han infringido la Constitución del Perú”, manifestó. Asimismo, sostuvo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, ante la ausencia o vacancia del alcalde, el primer regidor debe asumir el cargo.

Por su parte, el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, informó que la bancada presentó un recurso de reconsideración ante el JNE para que revise su resolución. “Se ha planteado un recurso de reconsideración para que sea el propio tribunal electoral, reconsidere su decisión. Si no prospera la reconsideración presentaremos una acción de amparo”, afirmó, al adelantar que acudirán al Poder Judicial si el organismo electoral mantiene su decisión.

En tanto, la senadora Lourdes Alcorta expresó su expectativa de que el JNE revise la medida que impide a López Aliaga asumir la Alcaldía de Lima, luego de la victoria de Renovación Popular en las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

La legisladora manifestó que espera que “el JNE reflexione” sobre la resolución.