Renovación Popular presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los responsables de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que impide a Rafael López Aliaga asumir la alcaldía de Lima. Así lo informó este lunes 16 de noviembre la vocera de la bancada, Roxana Rocha, quien cuestionó la decisión del organismo electoral y sostuvo que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Durante un pronunciamiento público, en el que participaron Rafael López Aliaga y otras autoridades de la agrupación, Rocha señaló que la denuncia advierte sobre la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

“Hemos interpuesto una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Estamos argumento la violación de varios delitos penales: usurpación de funciones, abuso de autoridad y han infringido la Constitución del Perú” , manifestó. Asimismo, sostuvo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, ante la ausencia o vacancia del alcalde, el primer regidor debe asumir el cargo.

Por su parte, el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, informó que la bancada presentó un recurso de reconsideración ante el JNE para que revise su resolución. “Se ha planteado un recurso de reconsideración para que sea el propio tribunal electoral, reconsidere su decisión. Si no prospera la reconsideración presentaremos una acción de amparo”, afirmó, al adelantar que acudirán al Poder Judicial si el organismo electoral mantiene su decisión.

En tanto, la senadora Lourdes Alcorta expresó su expectativa de que el JNE revise la medida que impide a López Aliaga asumir la Alcaldía de Lima, luego de la victoria de Renovación Popular en las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

La legisladora manifestó que espera que “el JNE reflexione” sobre la resolución.

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