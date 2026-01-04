El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 decidió declarar infundadas las tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, con lo cual el postulante de Renovación Popular quedó habilitado para continuar en la contienda rumbo a las elecciones generales de 2026.

La entidad electoral concluyó que las objeciones formuladas por ciudadanos no contaban con pruebas suficientes y emitió su resolución luego de verificar el cumplimiento de la normativa durante los comicios internos de la organización política.

El JEE evaluó los recursos presentados, entre ellos el documento del ciudadano Víctor Baldomero Gutarra García, y determinó que no se acreditó la existencia de irregularidades electorales en el proceso de elección de la candidatura de Renovación Popular.

El ente electoral revisó los hechos expuestos y los confrontó con la normativa vigente, concluyendo que el denunciante no logró probar de forma objetiva la comisión de actos contrarios al ordenamiento legal.

En la resolución emitida, el JEE señaló que las impugnaciones no acreditaron una transgresión a las normas que rigen los comicios primarios y descartó los cuestionamientos sobre la modalidad de selección aplicada por el partido al no contar con sustento probatorio.

La entidad indicó que, dentro de sus atribuciones, le corresponde evaluar en primera instancia la validez de las candidaturas inscritas y, en ese marco legal, ratificó que el proceso interno de la organización se ajustó a los procedimientos establecidos.

El pronunciamiento se emitió conforme al cronograma oficial del proceso electoral del 12 de abril de 2026, etapa en la que se define la inscripción de las fórmulas que disputarán la presidencia, el senado y la cámara de diputados.