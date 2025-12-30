El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió inscribir seis fórmulas presidenciales que competirán en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Cada candidatura fue aprobada tras verificar que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

De acuerdo con las resoluciones emitidas entre el 24 y el 29 de diciembre de 2025, todas las agrupaciones verificadas cumplieron con los requisitos legales y no registraron tachas durante el plazo establecido.

Fórmulas presidenciales registradas por el JEE Lima Centro 1

Ahora Nación

-Presidente: Pablo Alfonso López Chau Nava

-Primer vicepresidente: Luis Alberto Villanueva Carbajal

-Segunda vicepresidenta: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

-Resolución: 08858-2025-JEE-LIC1/JNE

Podemos Perú

-Presidente: José León Luna Gálvez

-Primera vicepresidenta: Jacqueline Cecilia García Rodríguez

-Segundo vicepresidente: Raúl Martín Noblecía Olaechea

-Resolución: 08854-2025-JEE-LIC1/JNE

Un Camino Diferente

-Presidenta: Rosario del Pilar Fernández Bazán.

-Primer vicepresidente: César Arturo Fernández Bazán.

-Segundo vicepresidente: Carlos Danilo Pinillos Vinces.

-Resolución: 08853-2025-JEE-LIC1/JNE

Libertad Popular

-Presidente: Rafael Jorge Belaunde Llosa.

-Primer vicepresidente: Pedro Álvaro Cateriano Bellido.

-Segunda vicepresidenta: Tania Ulrika Porles Bazalar.

-Resolución: 08851-2025-JEE-LIC1/JNE.

Alianza para el Progreso

-Presidente: César Acuña Peralta.

-Primera vicepresidenta: Jessica Milagros Tumi Rivas.

-Segundo vicepresidente: Alejandro Soto Reyes.

-Resolución: 08862-2025-JEE-LIC1/JNE

Partido del Buen Gobierno

-Presidente: Jorge Nieto Montesinos.

-Primera vicepresidenta: Susana Flor de María Matute Charún.

-Segundo vicepresidente: Carlos David Caballero León.

-Resolución: 08865-2025-JEE-LIC1/JNE.

En todos los casos, las organizaciones políticas respetaron los plazos de presentación y la publicación en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, así como en el panel del JEE Lima Centro 1, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento electoral. El periodo para presentar tachas, comprendido entre el 25 y el 27 de diciembre, no registró ninguna impugnación, lo que permitió proceder con la inscripción definitiva.

Respecto al caso de Libertad Popular, se corrigieron las observaciones iniciales en su plan de gobierno, mientras que las demás fórmulas cumplieron directamente con todos los requisitos establecidos.